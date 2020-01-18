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Dünya

İran, füzeyle düşürülen yolcu uçağının kara kutusunu Ukrayna'ya gönderecek

İran, hava savunma sistemleri tarafından yanlışlıkla düşürüldüğü açıklanan Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının kara kutusunu Ukrayna'nın talebi üzerine bu ülkeye gönderme kararı aldı.

AA18.01.2020  17:45 - Güncelleme: 18.01.2020  17:45

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e konuşan İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza Ofisi Genel Müdürü Hasan Rızayifer, 8 Ocak'ta başkent Tahran'da füzeyle vurularak düşen yolcu uçağının kara kutusunun Ukrayna'ya gönderileceğini açıkladı.

Ukrayna'dan olayı incelemek için gelen uzmanlarla toplantılar yaptıklarını aktaran Rızayifer, "Uçağın kara kutusu İran'da okunmayacak. Kara kutu, Ukraynalıların talebi doğrultusunda bu ülkeye nakledilecek." dedi.

Rızayifer, Fransa, Kanada ve ABD'li uzmanların yardımıyla kara kutunun öncelikle Kiev'de analiz edilmesinin kararlaştırıldığını belirterek "Bunda başarılı olunamazsa kara kutu Fransa'ya gönderilecek." ifadesinin kullandı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüştü ve uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İran Genelkurmay Başkanlığı 11 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, uçağın düşürülmesinden birkaç saat önce ABD'nin Irak'taki üslerine füze saldırısı düzenlemişti.

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