İran gece 25 füzeyle misilleme yaptı! İsrail'den Tahran'a haritalı tehdit

Soykırımcı İsrail'in İran'a yönelik 13 Haziran'da başlattığı ve buna karşılık İran'ın misillemesiyle devam eden savaş 6. günde de devam ediyor.

İşte dakika dakika İran-İsrail savaşında yaşananlar:

İSRAİL'E İRAN FÜZELERİ DÜŞMESİ SONUCU FARKLI YERLERDE YANGIN ÇIKTI VE BİR BİNADA HASAR MEYDANA GELDİ

06:17 İsrail ordu radyosunun haberinde, bazı haberlerde İran'a ait birkaç füzenin İsrail'e düştüğünün belirtildiği ifade edildi. Ordu radyosu füzelerin düştüğü yerleri belirtmezken, İsrael Hayom gazetesi ilk belirlemelere göre en az iki füzenin Kudüs'e ve Tel Aviv yakınlarındaki Şaron bölgesine düştüğünü bildirdi. Kanal 12'nin haberinde ise İran'ın füze saldırıları sonucu İsrail'in orta kesimindeki bir binada hasar meydana geldiği, itfaiye ekiplerinin de yangın çıkan 20 araca müdahale ettiği aktarıldı. Haberde, kuzey bölgesinde bir binanın üzerine füze parçaları düştüğü, açık alanlarda ise İran füzeleri veya parçalarının düşmesi sonucu çok sayıda yangın çıktığı kaydedildi.

İSRAİL, TAHRAN'IN KUZEYDOĞUSUNDAKİ İMAM HÜSEYİN ÜNİVERSİTESİNE SALDIRI DÜZENLEDİ

05:01 İsrail, Tahran'ın kuzeydoğusundaki Hakimiye semti yakınlarında yer alan Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı İmam Hüseyin Üniversitesine saldırdı. Saldırı sonrasında bölgeden dumanlar yükseldi.

İSRAİL'DEN, "ÖLÜDENİZ BÖLGESİNDE 2 İHA'YA KARŞI KOYDUK" İDDİASI

04:56 Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, yerel saatle (GMT+3) 02.20-02.22 ile 02.30 arasında Ölü Deniz bölgesinde 2 düşman İHA'ya karşı konulduğu belirtildi. Açıklamada, söz konusu 2 İHA'yı gönderen tarafın adına yer verilmezken, sadece İHA'ların doğudan geldiği belirtildi. Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde ise söz konusu İHA'ların İran'dan gönderildiği ve Ürdün hava sahası üzerinden gelerek Ayn Ciddi kasabasına sızdığı ifade edildi.

İRAN'IN BAŞKENTİ TAHRAN'DA HALK, ÜLKE YÖNETİMİNE DESTEK İÇİN TOPLANDI

04:32 İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in konutuna yakın bir yerde bulunan Filistin Meydanı'nda gece yarısı toplanan vatandaşlar, ülke yönetimine desteklerini iletti. İran lideri Hamaney'in posterlerini ve İran bayraklarını taşıyan vatandaşlar, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı. ABD Başkanı Donald Trump'ın "Tahran'ı tahliye edin" tehdidine rağmen gösteriye bazı ailelerin çocuklarıyla gelmesi dikkati çekti. Bazı polis ve askerlerin de gösterilere katıldığı görüldü.

HAMAS: ABD'NİN İRAN'A YÖNELİK ASKERİ MÜDAHALE TEHDİTLERİ BÖLGEYİ İSTİKRARSIZLIĞA SÜRÜKLER

03:21 Hamas, ABD'nin İran'a yönelik askeri müdahale tehditlerini kınayarak, böyle bir adımın bölgeyi daha fazla tırmanışa ve istikrarsızlığa sürükleyeceğini vurguladı.

İRAN LİDERİ HAMANEY: SİYONİSTLERLE ASLA PAZARLIK YAPMAYACAĞIZ

02:39 İran lideri Ayetullah Ali Hamaney sosyal paylaşım platformu X hesabından Arapça paylaşımda bulunuldu. Paylaşımda, "Terörist siyonist rejimle kararlılıkla mücadele edilmelidir. Siyonistlerle asla pazarlık yapmayacağız." ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL ORDUSU, TAHRAN'DA GENİŞ BİR BÖLGE İÇİN SALDIRI TEHDİDİNDE BULUNDU

02:09 İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından, Tahran'ın bir bölgesinin kırmızı renkle işaretlendiği bir harita yayınladı. Tahran'ın 18'inci bölgesinde bulunanlara burayı terk etme çağrısı yapan Adraee, söz konusu alanda İran yönetiminin altyapılarına saldıracaklarını açıkladı. Adraee, İran halkını "Bu bölgede bulunmanız hayatınızı tehlikeye atmaktadır." ifadeleriyle tehdit etti.

ABD'NİN SALDIRMASI DURUMUNDA İRAN'IN HÜRMÜZ BOĞAZI'NI MAYINLAYABİLECEĞİ İDDİASI

01:59 Amerikan New York Times (NYT) gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaya ilişkin yeni değerlendirmelere yer verildi. ABD'li yetkililer, haberde, ABD'nin, İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası bir saldırısı halinde, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı mayınlamaya başlayacağını düşündüklerini belirtti. Aynı haberde, Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere ve bölgedeki bazı ABD üslerine saldırmaya başlamasının da beklendiği kaydedildi.

ABD BAŞKANI TRUMP İLE İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

01:50 Bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump ile Netanyahu'nun telefon görüşmesi yaptığını teyit etti ancak görüşmenin detayına girmedi. İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıya ABD'nin katılıp katılmayacağına dair soruların gündeme geldiği görüşmeyle ilgili İsrail ve ABD tarafından henüz somut bir açıklama yapılmadı. Öte yandan, yerel saatle öğleden sonra Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibini toplayan Trump'ın, İsrail-İran gerilimine ilişkin bu akşam bir açıklama yapıp yapmayacağına ilişkin de Beyaz Saray'dan bir açıklama yapılmadı.

İRAN, İSRAİL'E 25 FÜZEYLE YENİ BİR MİSİLLEME SALDIRISI GERÇEKLEŞTİRDİ

01:45 İsrail basınında yer alan haberlere göre, İran'dan İsrail'in kuzey ve orta bölgesine yeni bir füze saldırısı gerçekleştirildi. Ülkenin kuzeyinde ve merkezinde alarmların devreye girmesinin ardından İsrail hava savunma sistemleri, İran'dan iki dalgada atılan 25 civarında füzeyi engellemeye çalıştı. İsrail'e ilk dalgada 15 civarında, ikincisinde 10 füze fırlatıldı. İran füzelerinden bazılarının hedefi başkent Tel Aviv oldu. İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, ülkenin merkezinde füzenin isabet etmesinden kaynaklı bir binada hasar olduğu, kuzey bölgesinde ise bir binaya şarapnel isabet ettiği belirtildi.

İRAN: TAHRAN'DA MOSSAD ADINA FAALİYET YÜRÜTEN TERÖR TİMİ YAKALANDI

01:00 Baharistan Kaymakam Yardımcısı Murad Muradi, Tesnim Haber Ajansına yaptığı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi. Kaymakam Yardımcısı Muradi, "Eylem hazırlığındaki Mossad'a bağlı bir terör timi, Tahran'ın Baharistan ilçesine araçla giriş yaparken yakalandı." dedi. Muradi, şüpheli araçta yapılan ilk incelemede büyük miktarda patlayıcı madde, hedefleme sistemlerine sahip mini dronlar, ileri seviye savaş silahları, gelişmiş haberleşme ekipmanları ve uzaktan kumandalı sistemler ele geçirildiğini söyledi. İranlı yetkili, söz konusu grubun bu ekipmanlarla kalabalık merkezlerde büyük çaplı intihar saldırıları düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.

İSRAİL ORDUSU, İRAN'DAN KISA SÜRE ÖNCE ATEŞLENEN FÜZELERİ DURDURMAYA ÇALIŞTIĞINI DUYURDU

00:47 İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sisteminin füzeyi durdurmak için çalıştığı aktarıldı. Başkent Tel Aviv dahil ülkenin büyük kısmında alarmlar devreye girerken tüm ülkede talimatlara uyulması uyarısı yapıldı.

İRAN: SALDIRILARIN YAPILDIĞI HAVA ÜSLERİNİ HEDEF ALDIK

00:35 İran devlet televizyonuna göre, Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e yönelik başlatılan misilleme saldırılarının onuncu dalgasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Siyonist rejimin İran topraklarına yaptığı küstahça saldırıya misilleme olarak Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri savaşçıları, Gerçek Vaat 3 operasyonunun onuncu dalgasında etkili bir harekat planlayarak ve uygulayarak, bu saldırının (İsrail saldırılarının) kaynaklandığı hava üslerini hedef aldı." ifadelerine yer verildi. Açıklamanın devamında misilleme saldırılarının "sürekli, çok katmanlı ve kademeli bir şekilde devam edeceği" belirtildi.

İRAN'IN BM DAİMİ TEMSİLCİSİ İRAVANİ, İSRAİL'İN SALDIRILARINA ABD'NİN YEŞİL IŞIK YAKTIĞINI SÖYLEDİ

00:01 İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, İsrail'in, ABD'den aldığı yeşil ışık ile saldırılarını başlattığını belirterek, çatışmada saldırganın korunduğunu, kurbanın da suçlandığını söyledi.