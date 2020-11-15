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Dünya

İran Genelkurmay Başkanı Bakıri: ABD'liler teröristleri yeniden bölgede yaymaya çalışıyor

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, ABD'nin teröristleri bölgede yaymaya çalıştığını ileri sürdü.

AA15 Kasım 2020 Pazar 14:48 - Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 14:48
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Irak Savunma Bakanı Cuma İnad ile Tahran'da bir araya gelen Bakıri, iki ülke arasındaki askeri iş birliği ve terörle mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakıri, Irak Savunma Bakanı İnad'ın, deniz, kara ve hava kuvvetleri komutanları ve bazı askeri yetkililerle savunma alanındaki iş birliğini görüşmek üzere Tahran'da olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"ABD'liler teröristleri yeniden bölgede yaymaya çalışıyor. Bu yüzden Irak ile İran arasındaki savunma iş birliği, Irak'ın güvenliği için daha iyi şartlar oluşturacaktır. Şu ana kadar muhtelif konuları ele aldık ve iki ülke arasındaki iş birliği mutabakatının da son şekli veriliyor, yakında imzalanacak."

İnad, Tahran'daki temasları çerçevesinde İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile de görüştü.

Şemhani, görüşmede yaptığı konuşmada, "Irak halkı ve yönetimine destek vermek İran'ın kalıcı siyasetidir. İran ile Irak arasındaki savunma iş birliği istikrarın teminatıdır. ABD'nin Batı Asya'daki varlığının hedeflerinden biri bölge ülkeleri arasındaki çatışmadır. Bölge ülkeleri bu komploya karşı uyanık olmalıdır." diye konuştu.

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