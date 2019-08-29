İran Genelkurmay Başkanı Bakıri: En bağımsız ülkeyiz İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İran´ın dünyanın en bağımsız ülkesi olduğunu; tüm sorunlara karşı kendi ayakları üzerinde durduğunu söyledi.