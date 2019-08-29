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İran Genelkurmay Başkanı Bakıri: En bağımsız ülkeyiz

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İran´ın dünyanın en bağımsız ülkesi olduğunu; tüm sorunlara karşı kendi ayakları üzerinde durduğunu söyledi.

  • DHA
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İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, Bakıri´nin katıldığı bir askeri törendeki sözlerine yer verdi.
 
Bakıri, İran yönetimi ve halkının dik duruşunun Amerika´yı geri adım atmaya zorladığını belirterek, "İran hali hazırda dünyanın en bağımsız devleti. Tüm sorunlara karşı kendi ayakları üzerinde durmayı başardı" dedi.
 
Amerika´nın İran karşısında devamlı geri adım atmak zorunda kaldığını söyleyen Bakıri, ABD´nin prestij kaybı yaşamamak için bu geri adımları farklı sebeplere bağladığını söyledi.

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