Açık açık tehdit etti: Saldırının sonucu felaket ve esarettir

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İran Genelkurmay Başkanı Bakıri: İran'a saldırının sonucu felaket ve esarettir

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, 'Kuralları çiğneyen Amerikan İHA’sı ile İngiliz tankerine yapılan hareket başka saldırganlar için de geçerli. İran'a saldırının sonucu felaket ve esarettir' dedi.

  • DHA
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Bakıri, 8 yıl süren İran-Irak savaşının başlamasının 39. yılı dolayısıyla mecliste bir konuşma yaptı. İran Mehr ajansı Bakıri'nin konuşmasını paylaştı.
 
Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırıdan İran'ı sorumlu tutan Fransa, Almanya ve İngiltere’nin iddialarına tepki gösteren Tümgeneral Bakıri, üç ülkenin 8 yıllık savaşta 'Saddam rejimine kimyasal silah sağladığını' belirterek, "Bugün nükleer anlaşmayla ilgili taahhütlerini yerine getirmeyen üç Avrupa ülkesi, o dönemde devrik Saddam'ın destekçisiyidi" dedi.
 
Tümgeneral Bakıri, "Düşmanlarımıza defalarca saldırı tehditlerine karşı koyacağımızı ilan ettik. Kuralları çiğneyen Amerikan İHA’sı ile İngiliz tankerine yapılan hareket başka saldırganlar için de geçerli. İran'a saldırının sonucu felaket ve esarettir" dedi.
 
Tümgeneral Bakıri, "Bugün Yemen halkı, düşmanlarına saplandıkları Yemen bataklığından kaçmaktan başka bir çarelerinin olmadığını göstermiştir" dedi.
 
Tümgeneral Muhammed Bakıri, bölge ülkelerine hitap ederek, “Size karşı düşman olmadığımızı bildiriyoruz. Bölgede bize komplo yapan Müslüman ülkeler özellikle Suudi Arabistan ve BAE yollarını kaybetmiştir. Onlar İslam’ın kucağına dönmeli ve İran’la yakınlaşmalı. O zaman güvenli ve müreffeh bir bölgeye tanık olabiliriz” diye konuştu.

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