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İran Genelkurmay Başkanlığı: 'Pişman edici yanıtla karşılık veririz'

İran Genelkurmay Başkanlığı, İran'ın nükleer çalışmalarıyla ilgi bugün aldığı kararın ardından, İran'a karşı yapılacak olası her türlü askeri eyleme `pişman edici´ yanıtla karşılık vereceklerini duyurdu.

  • DHA
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Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, halktan psikolojik operasyonlara karşı dikkatli olmaları istenerek, "Düşmanların her türlü olası eylemi, silahlı güçlerimizin pişman edici yanıtıyla karşılık bulacak" denildi.
 
Açıklamada ayrıca hükümetin aldığı karara tam destek verildiği belirtildi.
 
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de yaptığı konuşmada, her hangi bir savaşı başlatan taraf olmayacaklarını ancak İran'a karşı olası savaşa sert yanıt vereceklerini söyledi.
 
İran, bugün ABD'nin tek taraflı İran Nükleer Anlaşması'ndan ayrılmasına ve uygulanan yaptırımlara tepki olarak söz konusu anlaşmadaki bazı yükümlülüklerini bundan sonra yerine getirmemeye karar verdi.

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