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Dünya

İran Hava Yolları Avrupa uçuşlarına yeniden başlıyor

İran Hava Yolları (Homa), 2 gün aradan sonra Avrupa ülkelerine uçuşların yarın yeniden başlayacağını duyurdu.

AA10 Mart 2020 Salı 17:12 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 17:12
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İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Homa Halkla İlişkiler Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm uçuşları askıya alan Viyana, Stockholm ve Göteborg şehirleri hariç diğer Avrupa ülkelerine uçak seferlerinin 11 Mart itibariyle yeniden başlayacağı belirtildi.

Homa Halkla İlişkiler Ofisinden pazar günü yapılan açıklamada, "Avrupa ülkeleri, neden belirtmeksizin Homa'nın uçuşlarını sınırlandırdı. Bu nedenle Homa da Avrupa seferlerini askıya almıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

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