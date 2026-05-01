İran hazırlığa başladı: Enkaz altından çıkarılıyor

28 Şubat'ta soykırımcı İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaş 63. gününde ateşkes tartışmaları ve karşılıklı tehditlerle devam ediyor.

İRAN'IN ENKAZ ALTINDA KALAN FÜZELERİNİ ÇIKARMAYA ÇALIŞTIĞI İDDİASI

İran'ın ABD ile devam eden ateşkesin bozulması ihtimaline karşı füze ve mühimmat kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar yaptığı öne sürüldü.

ABD merkezli NBC News'in adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, İran'ın ABD ile devam eden ateşkes süresinde hava saldırıları nedeniyle enkaz altında kalan füze ve mühimmatları çıkarmaya çalıştığı iddia edildi.

Haberde, ABD yönetiminin, saldırıların yeniden başlaması halinde İran'ın Orta Doğu genelinde saldırılar düzenleyebilmek için insansız hava aracı ve füze kapasitesini hızla yeniden artırmak istediği yönünde değerlendirme yaptığı aktarıldı.

TRUMP'A İRAN'A YÖNELİK SALDIRILAR HAKKINDA BRİFİNG VERİLDİ

Cooper, ABD ve İsrail'in İran'a karşı savaş başlatmasından iki gün önce 26 Şubat'ta Trump'a benzer bir brifing vermiş, brifingin Trump'ın savaşa girme kararında etkili olduğu iddia edilmişti.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

İran Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei, ABD ve İsrail'in İran'a tekrar saldırı düzenleyebileceğini hatırlatarak, savaşı hoş karşılamadıklarını ama savaştan da korkmadıklarını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) İran ile savaşın maliyeti konusunda ABD halkına yalan söylediğini öne sürerek, "Pentagon yalan söylüyor. Netanyahu'nun bu kumarının Amerika'ya şu ana kadar doğrudan maliyeti 100 milyar dolar" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin İran'a karşı savaşının "meşru müdafaa" kapsamında gerçekleştirilmediğini, doğrudan saldırı eylemi olduğunu vurguladı.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, ABD-İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaş sırasında, toprakları ve hava sahalarının İran'a saldırılarda kullanılmasına izin veren bazı bölge ülkelerinin hesap vermesi gerektiğini söyledi.

İran medyasına göre Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile müzakerelerdeki görüş ayrılıkları nedeniyle Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi görevden almayı düşünüyor.

ABD merkezli haber platformu Axios'a konuşan iki üst düzey askeri yetkili, Başkan Donald Trump ile askeri brifing yapıldığını, Trump'a İran'a yönelik yeni saldırı planları hakkında bilgi verildiğini aktardı.

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının maliyetinin, ABD Savunma Bakanlığı yetkililerinin 25 milyar dolar olduğunu savunmasına karşın gerçekte bu rakamın 50 milyar dolar olduğu öne sürüldü.

02.40 ABD, İsrail ve İran arasında devam eden savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamalar nedeniyle petrol fiyatlarındaki artış devam ediyor. ABD'nin California eyaletinde bulunan bir benzin istasyonundaki fiyatlar görüntülendi.

01.24 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), vatandaşlarının İran, Lübnan ve Irak'a seyahat etmesini yasakladığını duyurdu.

01.00 ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ordusuna ve ekonomisine büyük zarar verdiklerini savunarak, "İran bizimle anlaşma yapmak için can atıyor. Ordularını yerle bir ettik ve ekonomileri tam bir felaket. Bakalım ne kadar dayanabilecekler." dedi.

00.00 İran basını, başkent Tahran'ın batı, güney ve merkez bölgeleri başta olmak üzere bazı noktalarda hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu.

- ⁠İRAN'IN HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KAPATMASI VE ABD'NİN DENİZ ABLUKASI

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta ortak saldırılarıyla başlayan savaş sonrasında küresel enerjinin stratejik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapatmıştı. Bu kararla petrol fiyatlarında savaş öncesine kıyasla yüzde 65'lere kadar artış görüldü.

ABD ile İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşması sonrasında Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde sonuç çıkmayınca ABD Başkanı Donald Trump, 13 Nisan'da İran'a deniz ablukası uygulama kararı almış ve Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve çıkan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı.

İran, 17 Nisan'da Lübnan'da ateşkes sağlanması üzerine ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'nın İran donanması ile koordinasyon halinde olmak şartıyla ticari gemilerin geçişlerine açık olduğunu duyurmuş ancak ABD'nin deniz ablukasına devam edeceğini duyurması üzerine Boğazdan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı.

ABD, bu süreçte Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İran'a ait bazı ticari gemilere saldırarak ele geçirmiş, İran da buna karşılık Hürmüz Boğazı yakınlarında biri İsrail'le bağlantılı bazı gemilere müdahale ederek el koymuştu.