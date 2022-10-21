İran, Hindistan ve Ermenistan'dan Basra Körfezi-Karadeniz koridoru hazırlığı!

İran devlet televizyonunun haberine göre, Ermenistan'ı ziyaret eden Abdullahiyan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile ortak basın düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Abdullahiyan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunların Türkiye'nin de dahil olduğu 3+3 müzakere formatıyla çözülmesini umduklarını ifade ederek, "İran, bölgede herhangi bir jeopolitik değişikliğe müsamaha göstermeyecek, bunu kırmızı çizgimiz olarak görüyoruz." dedi.

Basra Körfezi'ni Karadeniz'e bağlaması planlanan transit koridoruyla ilgili soruya yanıt veren Abdullahiyan, "Bu koridor gündemimizdeki konularından biri ve Hindistan'ın önemi, konumu ve oynayabileceği rolü göz önünde bulundurarak, hedeflerin gerçekleştirilmesinde daha etkin olabilmek için İran, Hindistan ve Ermenistan arasında üçlü bir mekanizma tasarlamayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ise bölgedeki sorunların komşu ülkelerin katkısıyla ve diyalogla çözülmesi gerektiğini belirterek, "İran'ın Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne yönelik ilkeli ve net duruşunu takdir ediyoruz. İkili ve çok taraflı çerçevede iş birliğini görüştük ve ilişkileri güçlendirmeye hazır olduğumuzu beyan ettik." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı 6 Ekim'de Prag'daki ziyareti sırasında kabul ettiği görüşmeye değinen Mirzoyan, "Prag'daki bu görüşme şimdiye kadar yapılan görüşmelerin benzeriydi. Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan barış anlaşması ve anlaşmazlıklar konusunda birçok görüşme yapıldı ve her zaman yapıcı olmaya ve kabul edilebilir çözümler bulmaya çalıştık. Yakın gelecekte her iki tarafça üzerinde anlaşılan bir çözüme ulaşacağımızı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

İran ile ilişkileri güçlendirmek için kara yolu altyapısına büyük önem verdiklerini vurgulayan Mirzoyan, Basra Körfezi'ni Karadeniz'e bağlaması planlanan transit koridoruyla ilgili şöyle konuştu:

"Ermenistan, Karadeniz'den Basra Körfezi'ne uzanan bu koridorla ilgileniyor. Biz, İran ve Bulgaristan ile anlaşmamızı imzaladık ve diğer ülkelerle ve hatta bu programa en başından beri katılmayan ülkelerle de müzakereler devam ediyor. Bu koridorun Hindistan dahil birçok ülke için önemli olabileceğini düşünüyorum ve bu projeyi hayata geçirebiliriz."