İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8598
  • EURO
    7,7148
  • ALTIN
    381.196
  • BIST100
    112394
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran, Hint Okyanusu'nun kuzeyinde kısa ve uzun menzilli seyir füzeleri test etti
Dünya

İran, Hint Okyanusu'nun kuzeyinde kısa ve uzun menzilli seyir füzeleri test etti

İran ordusunun Hint Okyanusu'nun kuzeyinde düzenlediği tatbikatta kısa ve uzun menzilli seyir (cruise) füzeleri test edildi.

AA18 Haziran 2020 Perşembe 10:48 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 10:55
ABONE OL

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, İran ordusu, Hint Okyanusu'nun kuzeyi ve Umman Denizi'ni kapsayan bir alanda deniz tatbikatı gerçekleştirdi.

Tatbikat sırasında Savunma Bakanlığı tarafından geliştirilen kısa ve uzun menzilli seyir füzelerinin karadan denize ve denizden denize testlerinin gerçekleştirildiği ve önceden belirlenen hedeflerin 280 kilometre mesafeden başarıyla vurulduğu belirtildi.

İran donanmasının 10 Mayıs'ta Umman Körfezi'nde düzenlediği tatbikat sırasında ülkeye ait bir savaş gemisinin yanlışlıkla vurulması sonucu en az 19 asker hayatını kaybetmişti.

MSB: Yerli üretim taarruz helikopterimiz ATAK'lar terör hedeflerini vurmayı sürdürüyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.