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Dünya

İran Hükümet Sözcüsü Rebii: Koronavirüs, hükümetin ve ülkenin birinci meselesidir

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hükümetin ve ülkenin birinci meselesi olduğunu söyledi.

AA02 Mart 2020 Pazartesi 14:39 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 14:39

Rebii, başkent Tahran'da video konferans yöntemiyle yaptığı basın açıklamasında, hükümetin Kovid-19'a karşı aldığı önlemlere ilişkin bilgi verdi.

Ülkede görülen ilk Kovid-19 vakasının kesinleşmesinin ardından hükümetin bunu şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaştığını savunan Rebii, "Güvenilirlik önceliğimizdir ve buna dikkat ettik. İran, bu konuyu açıklama noktasında en şeffaf ülkelerden biridir. Koronavirüs, hükümetin ve ülkenin birinci meselesidir." ifadelerini kullandı.

- OKULLAR HAFTA SONUNA KADAR TATİL EDİLDİ

Rebii, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında okulların hafta sonuna kadar tatil edildiğini ve bunun 20 Mart'a kadar uzatılmasına ilişkin ilgili makamlarla görüşmeler yapılacağını aktardı.

Halkın üzerindeki baskıların hafifletilmesi amacıyla bazı kredi ödemelerinin 2 ay erteleneceğini ve vergilerde de kolaylıklar sağlanacağını kaydeden Rebii ayrıca, virüsle ilgili Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Afganistan ile heyetler arası görüşmeler yapıldığını ve "bazı ülkeler" dışında gelecek her türlü yardımı kabul edeceklerini dile getirdi.

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