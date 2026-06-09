ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'ye ait Apache helikopterinin İran tarafından düşürüldüğünü bildirdi.

Trump, açıklamasında, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen Amerikan ordusuna ait bir Apache helikopterinin İranlılar tarafından düşürüldüğü bilgisinin kendisine iletildiğini ifade ederek, "Olayda iki pilot yer alıyordu, her ikisi de güvende ve yaralanmadı. Bununla birlikte, ABD'nin bu saldırıya zorunlu olarak karşılık vermesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, AH-64 Apache tipi helikopterin, TSİ 02.33'te devriye gezdiği sırada Umman kıyıları yakınlarında düştüğü ifade edildi.

Açıklamada, helikopterdeki 2 mürettebatın sağ kurtulduğu, bu askerlerin yaklaşık 2 saat içinde olay yerinden alındığı ve durumlarının stabil olduğu aktarıldı.

ABD Başkanı Trump, New York'ta oynanan NBA final maçından dönerken uçağa binmeden önce gazetecilere gündemi değerlendirdi.

İran ile müzakerelerin devam ettiğini kaydeden Trump, bir ya da iki gün içinde durumun nereye gittiğine dair bir fikir sahibi olabileceklerini belirtti.

Trump, ablukanın "yüzde 100" etkili olmaya devam ettiğini savunarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile çok iyi bir görüşme yaptığını söyledi.

Hürmüz Boğazı'nın anlaşma imzalanır imzalanmaz açılacağını dile getiren Trump, olası anlaşmanın 2 veya 3 gün içinde imzalanabileceğini belirtti.

Trump, ayrıca güçlü ve etkili bir anlaşmaya varmaya çok yakın olduklarını kaydetti.

İsrail basını, Başbakan Netanyahu'nun, Trump'ın talebi üzerine İran'a saldırıları durdurmayı kabul ettiğini ancak Lübnan'a saldırıların "tüm gücüyle" devam edeceğini öne sürmüştü.

İsrail ordusu 7 Haziran'da ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceklerini açıklamıştı.

İran'dan gece saatlerinde üç dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çalmıştı.

İsrail ordusu, İran'ın batı ve orta kesimini hedef aldığını açıklamış, Tahran da bu saldırılara füzelerle yanıt vermişti.

Kısa bir süre önce İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu duyurmuştu.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile tansiyon yeniden yükselirken ülkesinin diplomasi dilini tercih ettiğini ancak savaşa da hazır olduklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen ABD ordusuna ait bir savaş helikopterini düşürdüğünü belirterek, "ABD bu saldırıya karşılık vermek zorunda" dedi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İran'a yönelik son saldırıların "çok daha önemli ve şiddetli" bir darbenin hazırlığı niteliğinde olduğunu ileri sürdü.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin "oldukça belirgin" bir şekilde arttığını ifade etti.

İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ve emniyetin düzenlediği ortak operasyonda İran istihbaratı adına casusluk faaliyetleri yürüttüğü suçlamasıyla 44 yaşındaki Hayfa sakini Ranan Ohana'nın gözaltına alındığı açıklandı.

Bahreyn Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Kraliyet Muhafızları Komutanı Tümgeneral Şeyh Nasır bin Hamed Al Halife ve ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu'da yaşanan son çatışmalar nedeniyle endişe duyduğunu ifade ederek, "Herkes, sivilleri korumak için uluslararası hukuk kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmeli ve mümkün olan tüm önlemleri almalı. Orta Doğu'daki çatışmaların askeri bir çözümü yok. Tek yol diyalog ve müzakerelerdir" dedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile telefon görüşmesinde Orta Doğu'da barış ve istikrarın tesisi için gerginliğin azaltılması ve diplomasi çağrısında bulundu.

İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, şu ana kadar 200'den fazla kişinin mal varlığına "vatan hainliği" suçlamasıyla el konulduğunu açıkladı.

İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, şu ana kadar 200'den fazla kişinin mal varlığına "vatan hainliği" suçlamasıyla el konulduğunu açıkladı.

İsrail güvenlik kabinesinin, "Hizbullah'ın İsrail topraklarına yönelik her saldırısında", ordunun siyasi kademeden onay almasına gerek olmaksızın Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurma kararı aldığı bildirildi.

İsrail ile yaşanan çatışmalar nedeniyle uçuşların askıya alındığı Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'nda seferler yeniden başladı.

Uydu görüntüleri, İran ordusunun 7 Haziran'da İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının merkezi olan Ramat David Hava Üssü'nü balistik füzelerle hedef alması sonrasında üste bulunan bir hangarın vurulmuş olabileceğini ortaya koydu.

İsrail ordusu, ateşkese ve İran'ın uyarılarına rağmen saldırı tehdidinde bulunduğu Lübnan'ın güneyindeki Sur kentini hava saldırılarıyla hedef aldı.

Hizbullah, Lübnan yönetimine İran ile resmi ilişkileri düzeltme ve Tahran'ın desteğinden yararlanma çağrısında bulundu.

İran devlet televizyonu, İsrail'in pazartesi günü ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 askerin hayatını kaybettiğini aktardı.

İsrail'in İran'a düzenlediği son saldırılarda İran Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri'ne bağlı iki üst düzey askeri yetkilinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Tahran'ın derin güvensizliğe rağmen ABD tarafının samimiyetini kanıtlayabildiği sürece müzakerelerin ilerletilmesi konusunda çekincesi olmadığını ancak şu ana kadar Washington'un İran'ın güvenini kazanamadığını belirtti.

İsrail Spor ve Kültür Bakanı Miki Zohar, ülkesinin birden fazla ülkeye saldırı düzenlemesiyle övünerek, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine saldırı düzenlemesi durumunda Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesini bombalama tehdidinde bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, Hürmüz Boğazı'ndan Babu'l Mendeb'e, Basra Körfezi'nden Kızıldeniz'e uzanan hattın "direniş cephesinin" yeni güvenlik kuşağı olacağını söyledi.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırısının ardından İran ile başlayan çatışmada, İsrail'in planladığı geniş çaplı hava saldırısının, uçaklar kalkışa hazırlanırken ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen "İsrail ve İran derhal çatışmayı durdurmalı" çağrısının ardından son anda iptal edildiği ileri sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump, orduya ait bir helikopterin dün Hürmüz Boğazı yakınlarında düştüğü yönündeki haberi doğrulayarak pilotların durumlarının iyi olduğunu belirtti. TRum ayrıca İran ile "çok iyi bir anlaşmanın son aşamalarında" olduklarını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek olası anlaşmanın 2 veya 3 gün içinde imzalanabileceğini bildirdi.

İran ile İsrail arasında yaşanan hava saldırıları ve bölgede artan gerilim, sivil hava trafiğini de etkiledi. İran hava sahasının geçici olarak kapatılması üzerine İstanbul'dan İran'ın başkenti Tahran'a gitmek üzere havalanan yolcu uçağı, rotasını değiştirerek Van Ferit Melen Havalimanı'na acil iniş yaptı.

İsrail ordusu, İran'ın uyarısına rağmen Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda beldeye saldırılarını sabah saatlerinde de sürdürdü.

ABD basını: ABD helikopteri Hürmüz Boğazı yakınlarında kaza yaptı. İki pilot güvenli şekilde kurtarıldı.

03.06 ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma sürecinde çok iyi gittiklerini kaydederek, "Önümüzdeki iki hafta içinde tam zafer ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız." dedi.

02.22 ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu İran'la yaşanan gerilimi daha da tırmandırması halinde yalnız kalabileceği konusunda uyardığı bildirildi.

02.00 İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İsrail'e yapılan balistik füze saldırısına ilişkin, "Bir saldırı ve müzakerelerin sona ermesine yönelik bir tehdit, hem İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırılarını engeller hem de müzakerelerin sonlanmasından korkmadığınızı ve tamamen hazırlıklı olduğunuzu gösterirsiniz. Mesele sadece savaşmak ya da müzakere etmek değil. Aksine zamanı geldiğinde savaşmalı, zamanı geldiğinde de müzakere etmeliyiz. Düşmanı bu şekilde yenebiliriz" dedi.

- İSRAİL ORDUSU, ATEŞKESE RAĞMEN HAVA SALDIRISI DÜZENLEMİŞTİ

İsrail basınındaki haberlerde, İsrail ordusunun, ABD'nin İran'dan gelen füzelerinin önlenmesine yardımcı olduğuna ilişkin açıklamaları yer almıştı.

İsrail ordusu, dün, ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş; İranlı yetkililer, İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceklerini açıklamıştı.

İran'dan gece saatlerinde 3 dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çalmıştı.

İsrail ordusu, İran'ın batı ve orta kesimini hedef aldığını açıklamış, Tahran da bu saldırılara füzelerle yanıt vermişti.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu duyurmuştu.