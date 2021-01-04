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Dünya

İran için sular ısınıyor! Güney Kore seçkin askeri birliğini yolladı

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'a el koyduğu petrol tankerini bırakma çağrısı yapıldı.

AA04 Ocak 2021 Pazartesi 22:00 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 22:19
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Güney Kore, İran tarafından el konulan petrol tankerinin bırakılması çağrısında bulundu.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran makamlarından, Güney Kore bandıralı petrol tankerinin derhal bırakılmasını talep ettikleri belirtildi.

Açıklamada, tankerin el konulduğu Hürmüz Boğazı'na, ülkenin korsanlıkla mücadele için kurulmuş donanma birimi Cheonghae'nin gönderildiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, tankerdeki mürettebatın güvende olduğu bilgisi paylaşıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, bugün, Güney Kore bandıralı bir petrol tankerine el koyduğunu duyurmuştu.

Suudi Arabistan'ın Cubeyl Limanı'ndan Güney Kore'ye gitmekte olan geminin 7 bin 200 ton etanol taşıdığı, tankerin Bender Abbas Limanı'na çekildiği açıklanmıştı.

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