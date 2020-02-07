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Dünya

İran: İdlib'e dair ihtilafların çözümüne yardımcı olabiliriz

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mecit Tahti Revançi, İran´ın, İdlib ile ilgili Türkiye ve Suriye arasındaki ihtilafları çözmeye yardımcı olmaya hazır olduğunu söyledi.

DHA07.02.2020  10:59 - Güncelleme: 07.02.2020  11:03

İran resmi haber ajansı IRNA'da yer alan habere göre BM Güvenlik Konseyi´nde İdlib konulu oturumda konuşan Tahti Revançi, "İran Astana Sürecinin garantör ülkesi olarak Idlib ile ilgili Türkiye ve Suriye arasındaki ihtilafın çözümüne yardımcı olmaya hazırdır" dedi.

Habere göre, İdlib'de durumun vahim olduğunu ve krizin kontrolden çıkmaması için çaba sarf edilmesi gerektiğini söyleyen Revançi, sivillerin hayatının korunması gerektiğini belirtti.

Haberde, Revançi´nin İdlib ile ilgili Soçi mutabakatının uygulanmasını gerektiğini belirterek; "Krizin siyasi yollarla çözüleceğinden emin olunması gerekiyor. Idlib konusu sadece siyasi yolla çözülebilir" dedi.

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