İran: İdlib'e dair ihtilafların çözümüne yardımcı olabiliriz

DHA 07.02.2020 10:59 - Güncelleme: 07.02.2020 11:03

İran resmi haber ajansı IRNA'da yer alan habere göre BM Güvenlik Konseyi´nde İdlib konulu oturumda konuşan Tahti Revançi, "İran Astana Sürecinin garantör ülkesi olarak Idlib ile ilgili Türkiye ve Suriye arasındaki ihtilafın çözümüne yardımcı olmaya hazırdır" dedi.

Habere göre, İdlib'de durumun vahim olduğunu ve krizin kontrolden çıkmaması için çaba sarf edilmesi gerektiğini söyleyen Revançi, sivillerin hayatının korunması gerektiğini belirtti.

Haberde, Revançi´nin İdlib ile ilgili Soçi mutabakatının uygulanmasını gerektiğini belirterek; "Krizin siyasi yollarla çözüleceğinden emin olunması gerekiyor. Idlib konusu sadece siyasi yolla çözülebilir" dedi.