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Dünya

İran ile AB arasında Fahrizade suikast görüşmesi

İran Dışişleri Bakanı, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile Fahrizade suikastını görüştü.

AA01 Aralık 2020 Salı 23:29 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 23:29
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İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Borrell, görüşmede bilim adamı Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinin suç niteliğinde olduğunu vurguladı.

Açıklamada ayrıca Borrell'in, AB'nin suikasta olan tavrını Dışişleri Bakanı Zarif'e aktardığı kaydedildi.

İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden Fahrizade, 27 Kasım Cuma günü, Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde aracına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

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