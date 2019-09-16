İran ile ABD arasındaki yeni gerilimin adı: Aramco'ya saldırı

Yemen'den Suudi Arabistan’a yapılan SİHA saldırısında Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi “Saudi Aramco”ya ait iki tesis vuruldu. İran destekli Husilerin üstlendiği saldırıda tesisler yanarken Suudi Arabistan petrol üretimini durdurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi yaparak Suudilere yapılan saldırının ABD ekonomisini ve küresel ekonomiyi olumsuz yönde etkilediğini vurguladı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da saldırıdan dolayı doğrudan İran’ı suçladı. Pompeo, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in diplomasi yapıyormuş gibi davranırken, Tahran’ın Suudi Arabistan’a yönelik 100’e yakın saldırının arkasında olduğunu savundu.

‘SALDIRIYI İRAN YAPTI’

Pompeo, “Tüm tansiyonu azaltma çağrıları arasında İran şimdi dünyanın enerji arzına eşi görülmemiş bir saldırı başlattı. Saldırıların Yemen’den geldiğine dair bir kanıt yok” ifadelerini kullandı. Tüm ülkeleri İran’ın saldırılarını kamuya açık ve net bir şekilde kınamaya çağıran Pompeo, ABD’nin, enerji piyasalarındaki tedarikin en iyi şekilde devamı ve Tahran’ın saldırganlığından sorumlu tutulmasını sağlamak için ortakları ve müttefikleri ile birlikte çalışacaklarını kaydetti. Bu açıklamaya İran’ın cevabı sert oldu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, “Saudi Aramco”ya ait iki fabrikaya düzenlenen saldırıyla ilgili olarak, Suudi Arabistan’n 5 yıldır Yemen’e yönelik savaş başlattığını ve “Yemenlilerin de saldırılara karşı koyduğunu” savundu. Pompeo’nun suçlamalarıyla ilgili olarak da Amerikalıların İran’a karşı uyguladıkları “maksimum baskı politikasında başarısız oldukları için” bunu “maksimum yalan politikasına çevirdiğini” ileri süren Musevi, “Bu tür beyanatlar; istihbarat örgütlerinin bir ülkenin imajını bozmak ve gelecekte atacakları adımlar için zemin hazırlamak amacıyla uyguladığı planlara benzemektedir” ifadesini kullandı.

İRAN: TAM BİR SAVAŞA HAZIRIZ

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, ABD’ye ait insansız hava aracının (İHA) düşürülmesinin ardından “ABD İHA’nın düşürülmesine cevap verseydi savaş başlardı.” dedi. ABD’nin Katar’daki El-Udeyd Havva Üssü, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) Ez-Zafra Hava Üssü ve Umman Denizi’ndeki bir donanmasının da hedeflerinde olduğunu savunan Hacızade, Washington yönetiminin olası bir saldırısında buraları vuracaklarını ileri sürdü. “Biz kendimizi tam bir savaşa hazırladık” diyen Hacızade, ABD’nin tüm üsleri ve donanmaları 2 bin kilometreye kadar füzelerimizin menzili dahilinde olduğunu aktardı.

SUUDİLER PETROL ÜRETİMİNİ DURDURDU

Suudi Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman, ilk belirlemelere göre, saldırı sonucu meydana gelen patlamaların 5,7 milyon varil (şirketin günlük petrol üretiminin yaklaşık yüzde 50’si) ham petrol tedariğinin durmasına yol açtığını kaydetti. Bin Selman ayrıca, söz konusu saldırının, günlük yaklaşık 2 milyar varil fit küp ilişkili petrol gazı (APG) üretiminin de durmasına neden olduğunu ve bunun etan ve diğer doğal gaz türlerinin tedariğinin yaklaşık yüzde 50 oranında düşmesine neden olacağını aktardı. Bu gelişmenin dünya petrol piyasasında büyük bir krize neden olabileceği tahmin ediliyor.