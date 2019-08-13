30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5913
  • 6,2628
  • 263.605
  • 99405
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

'İran ile ABD savaşırsa, bizde savaşa dahil oluruz...'

Irak Meclisi Güvenlik ve Savunma Komisyonu üyelerinden Kerim İlevi, ABD ile İran arasında olası bir savaş çıktığı takdirde Irak’ın da savaşa dahil olacağını söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Irak Meclisi Güvenlik ve Savunma Komisyonu üyelerinden Kerim İlevi, ABD’nin deniz güçleriyle sarılmış Körfez bölgesinin savaşın eşiğinde olduğunu söyleyerek Irak halkının zor günler geçirdiğine dikkat çekti. İlevi, ABD ile İran arasında muhtemel bir savaş çıkması halinde Irak’ın da savaşa dâhil olacağını söyledi. 
 
''İRAN ÜLKEDEKİ ABD MEVKİLERİNİ BOMBALAYACAK''
 
ABD ile İran arasında savaş çıktığı takdirde Irak halklarının bunda etkileneceğini dile getiren İlevi, ''Savaş çıkarsa Irak da bu savaşa girer. Çünkü Irak’ta ABD askerleri bulunuyor ve muhtemelen ABD askerleri İran'ı bombalayacak buna da İran ülkedeki ABD askerlerinin mevkilerini bombalayarak karşılık verecek'' dedi.
 
Haber 7'nin haberine göre, Irak hükumeti, ABD ile İran arasında başlayan gerilimi yatıştırmak için arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

Kaçan boğa şehri karıştırdı! Birbirine girdiler...İşte o anlar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Metina'ya hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Metina'ya hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

HAK'ın yeni sistemi İslam dünyasına İstabul'dan tanıtılacak

HAK'ın yeni sistemi İslam dünyasına İstabul'dan tanıtılacak

Canan Karatay'dan 'yağ' önerisi

Canan Karatay'dan 'yağ' önerisi

Başkan Erdoğan'dan liderlere bayram tebriği

Başkan Erdoğan'dan liderlere bayram tebriği

Maaşlara 'intibak' ayarı! Milyonlarca emeklinin gözü Meclis'te

Maaşlara 'intibak' ayarı! Milyonlarca emeklinin gözü Meclis'te

Norveç'teki cami saldırısı, iki ülkeyi birbirine düşürdü

Norveç'teki cami saldırısı, iki ülkeyi birbirine düşürdü

Doğum oranı düşüyor, Türkiye yaşlanıyor

Doğum oranı düşüyor, Türkiye yaşlanıyor

İş adamının kızına Çin işi miras kumpası

İş adamının kızına Çin işi miras kumpası
 

POPÜLER HABERLER

Kaçan boğa şehri karıştırdı! Birbirine girdiler...İşte o anlar

Kaçan boğa şehri karıştırdı! Birbirine girdiler...İşte o anlar

Böyle gelenek görülmedi! Ölen kişilerle fotoğraf çekildiler

Böyle gelenek görülmedi! Ölen kişilerle fotoğraf çekildiler

Koruma altına alındılar! Gizemleri araştırılıyor

Koruma altına alındılar! Gizemleri araştırılıyor

Kurban Bayramı'nı da büyük onur ve gururla nöbet başında karşıladılar

Kurban Bayramı'nı da büyük onur ve gururla nöbet başında karşıladılar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA