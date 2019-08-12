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''İran ile ABD savaşırsa, Irak da buna dahil olur''

Irak Meclisi Güvenlik ve Savunma Komisyonu üyelerinden Kerim İlevi, ABD ile İran arasında olası bir savaş çıktığı takdirde Irak’ın da savaşa dahil olacağını söyledi.

  • İHA
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Irak Meclisi Güvenlik ve Savunma Komisyonu üyelerinden Kerim İlevi, ABD’nin deniz güçleriyle sarılmış Körfez bölgesinin savaşın eşiğinde olduğunu söyleyerek Irak halkının zor günler geçirdiğine dikkat çekti. İlevi, ABD ile İran arasında muhtemel bir savaş çıkması halinde Irak’ın da savaşa dâhil olacağını söyledi. 
 
ABD ile İran arasında savaş çıktığı takdirde Irak halklarının bunda etkileneceğini dile getiren İlevi, “Savaş çıkarsa Irak da bu savaşa girer. Çünkü Irak’ta ABD askerleri bulunuyor ve muhtemelen ABD askerleri İran’ı bombalayacak buna da İran ülkedeki ABD askerlerinin mevkilerini bombalayarak karşılık verecek” dedi.
 
Irak hükumeti, ABD ile İran arasında başlayan gerilimi yatıştırmak için arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

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