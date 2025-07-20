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Dünya

İran ile Avrupa üçlüsü nükleer müzakerelerde anlaştı

İran, Almanya, Fransa ve İngiltere, nükleer programla ilgili müzakerelere yeniden başlama konusunda uzlaştı. Görüşmelerin yeri ve tarihi ise istişarelerle netleşecek.

İHA20 Temmuz 2025 Pazar 13:13 - Güncelleme:
İran ile Avrupa üçlüsü nükleer müzakerelerde anlaştı
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İran ile Almanya, Fransa ve İngiltere, İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerin yeniden başlatılması konusunda mutabakat sağladı. Müzakerelerin yeri ve zamanı konusunda ise istişareler sürüyor.

İran, üç Avrupa ülkesiyle nükleer müzakereleri sürdürme kararı aldı. İran basınına konuya ilişkin açıklama yapan İranlı bir yetkili, İran ile Almanya, Fransa ve İngiltere arasında nükleer konuların ele alınacağı müzakerelerin yeniden başlatılması konusunda mutabakat sağlandığını belirtti.

Yetkili, görüşmelerin hangi ülkede ve ne zaman gerçekleştirileceğine dair istişarelerin sürdüğünü, henüz kesin bir kararın alınmadığını ifade etti.

Haberde, ayrıca müzakerelerin İran ve söz konusu üç Avrupa ülkesinin dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi.

  • İran müzakere
  • nükleer program
  • Almanya Fransa İngiltere

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