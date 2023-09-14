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Dünya

İran ile Ermenistan arasında dikkat çeken görüşme

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Kafkasya bölgesinde kalıcı barış için en etkili yolun 3+3 mekanizması gibi bölgesel platformlar olduğunu belirtti.

AA14 Eylül 2023 Perşembe 10:31 - Güncelleme:
İran ile Ermenistan arasında dikkat çeken görüşme
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İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre Abdullahiyan, Ermenistanlı mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Ermenistan ile ABD arasındaki askeri tatbikata ilişkin Abdullahiyan, yabancı güçlerin bölgede bulunmasını, bölgedeki durumu karmaşıklaştıracak bir faktör olarak değerlendirdi.

Abdullahiyan, İran'ın bölgede kalıcı barışın sağlanması için anlaşmazlıkların kökünden çözülmesinin gerekliliğine inandığını belirterek, bunun da en etkili yolunun Türkiye, Azerbaycan, İran, Rusya, Gürcistan ve Ermenistan'ın oluşturduğu 3+3 mekanizması dahil olmak üzere bölgesel diyalog platformları olduğunu vurguladı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ise İran ile ilişkilerin geliştirilmesini "yapıcı ve önemli" olarak niteledi.

Mirzoyan, Ermenistan topraklarının İran karşıtı faaliyetler için kullanılmasına da izin vermeyeceklerini İranlı mevkidaşına iletti.

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