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Dünya

İran ile Hamas arasında görüşme! Katar'da bir araya geldiler

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki durumu değerlendirdi.

AA15 Ekim 2023 Pazar 07:30 - Güncelleme:
İran ile Hamas arasında görüşme! Katar'da bir araya geldiler
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Kudüs Press gazetesinin haberine göre, Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'nin, Katar'ın başkenti Doha'da ülkeyi ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve beraberindeki heyetle bir araya geldiği kaydedildi.

İsrail'in yoğun saldırılar düzenlediği abluka altındaki Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, direnişin ve Filistin halkının hedeflerini tümüyle gerçekleştirebilmesi için iş birliğinin sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldı.

Heniyye, Aksa Tufanı'na yol açan "Batı Şeria'daki katliamlar, suikastlar ve yerleşim politikaları, Mescid-i Aksa'yı bölme ve Yahudileştirme girişimleri başta olmak üzere İsrail'in Kudüs ve Aksa'ya yönelik ihlallerini" ele aldı.

İran heyetine, 16 yıldır devam eden abluka ve Filistinlilerin yaşadığı sıkıntılar hakkında bilgi veren Heniyye, "bu savaştan sonra Filistin davası ve direniş düzeyinde hiçbir şekilde eskisi gibi olmayacak yeni bir tarih sayfası açılacağını" söyledi.

Heniyye Gazze'de yaşananlarla ilgili uluslararası toplumun, İslam dünyası ve Arap ülkelerinin üzerine düşen sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da Heniyye ve beraberindeki Hamas heyetine, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması çerçevesinde bölgesel ve uluslararası yetkililerle yaptığı görüşmeler ve sonuçları hakkında bilgi verdi.

Abdullahiyan ayrıca Tahran'ın Filistin davasını, Filistin halkını, direnişini ve kararlılığını destekleme konusundaki net tutumunu vurguladı.

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