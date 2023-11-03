İran ile Hamas arasında kritik görüşme: Gazze'deki son gelişmeler ele alındı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin'deki son gelişmeleri görüştü.

Abdullahiyan, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Heniyye ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Heniyye ile akşam saatlerinde yaptığı görüşmenin içeriğine ilişkin Abdullahiyan, "Filistin'de Gazze ve Batı Şeria'daki son gelişmeleri görüştük ve fikir alış verişinde bulunduk." ifadesini kullandı.

Abdullahiyan ile Heniyye son olarak 31 Ekim'de Katar'ın başkenti Doha'da görüşmüştü.