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İran ile ilgili 6 AB ülkesinden ortak açıklama

İspanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, İsveç ve Slovenya İran ile 2015'te imzalanan 'Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (KOEP) korunmasının büyük önem arz ettiğini bildirdi.

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AB üyesi 6 ülkenin yaptığı ortak yazılı açıklamada, İran ile imzalanan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle onaylanan KOEP'in korunmasının bölgenin istikrarı için belirleyici olduğu ifade edildi.

Anlaşmanın ekonomik kısmının hayata geçirilmesinde zorlukların farkında olunduğu belirtilen açıklamada, "meşru ticareti kolaylaştıran kanalları ve İran ile finansal işlemleri istikrara kavuşturmak için Almanya, Fransa, İngiltere, Avrupa Dış Eylem Servisi ve Avrupa Komisyonu ile birlikte çalışıldığı" vurgulandı.

İran ile ticaret yapılmasına imkan veren INSTEX mekanizmasının kurulmasını mevcut durumdaki "en önemli inisiyatiflerden biri" olarak gösteren 6 AB ülkesi, bu bağlamda İran'ın nükleer anlaşmanın hükümlerine ve öngörülerine tam saygı gösterip, uygulamasının çok önemli olduğuna işaret etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel yine titrerken görüntülendi

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