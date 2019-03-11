18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4469
  • 6,1236
  • 226.061
  • 100.850
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran ile Irak arasında ücretsiz vize anlaşması kararı alındı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin İletişim ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı Berviz İsmaili, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ruhani ile Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi görüşmesine değinerek, “Ruhani ve Abdulmehdi görüşmesinde iki ülke vatandaşları için vizenin nisan ayı itibarıyla ücretsiz olması kararı alındı.” ifadelerini kullandı.

  • AA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran Cumhurbaşkanı, bugün Bağdat'a gelerek, Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Başbakan Adil Abdulmehdi ile görüştü. Ruhani'nin 3 gün sürecek ziyareti kapsamında Necef’te Şiilerin en büyük dini otoritelerinden biri olan Ayetullah Ali es-Sistani ile ülkedeki diğer siyasi ve dini yetkililerle görüşmesi bekleniyor.

Hakan Altıner: Türkiye’de sanata alan açılmadığına ilişkin laflar safsatadan ibarettir

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yeni sistem geliyor: İlk defa Kocaeli'de uygulanacak

Yeni sistem geliyor: İlk defa Kocaeli'de uygulanacak

CHP, 'Arslan disipline sevk edildi' ifadesini sehven geçmiş

CHP, 'Arslan disipline sevk edildi' ifadesini sehven geçmiş

Türkiye Belçika'ya nota verdi

Türkiye Belçika'ya nota verdi

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi

FETÖ'cü hakim ve savcılara 'takım elbise' talimatı

FETÖ'cü hakim ve savcılara 'takım elbise' talimatı

Merkel: AB kendi uçak gemisine sahip olmalı

Merkel: AB kendi uçak gemisine sahip olmalı

İran ve Irak anlaştı: Nisan ayında başlıyor

İran ve Irak anlaştı: Nisan ayında başlıyor

CHP zihniyeti, 'Fatiha Suresi' saygısızlığını sergiledi

CHP zihniyeti, 'Fatiha Suresi' saygısızlığını sergiledi
 

POPÜLER HABERLER

CHP zihniyeti, ´Fatiha Suresi´ saygısızlığını sergiledi

CHP zihniyeti, ´Fatiha Suresi´ saygısızlığını sergiledi

Türkiye’de yılın otomobili finalistleri belli oldu

Türkiye’de yılın otomobili finalistleri belli oldu

31 Mart yerel seçimlerinde kullanılacak oy pusulaları belli oldu

31 Mart yerel seçimlerinde kullanılacak oy pusulaları belli oldu

Testleri başarıyla tamamlandı, ilk kez TSK envanterine girdi

Testleri başarıyla tamamlandı, ilk kez TSK envanterine girdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA