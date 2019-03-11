İran ile Irak arasında ücretsiz vize anlaşması kararı alındı İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin İletişim ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı Berviz İsmaili, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ruhani ile Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi görüşmesine değinerek, “Ruhani ve Abdulmehdi görüşmesinde iki ülke vatandaşları için vizenin nisan ayı itibarıyla ücretsiz olması kararı alındı.” ifadelerini kullandı.