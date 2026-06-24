İran ile müzakere süreci! Trump: Büyük tavizler veriyorlar

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 20'nci İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Konferansı'na katıldı.

ABD ile yapılan müzakerelere de başkanlık eden Galibaf, burada yaptığı konuşmada ABD ile savaşın sadece askeri bir çatışma olmadığını belirterek, "Bu, bölgenin stratejik dengesini değiştirmek ve özgür bir halka kendi iradesini kabul ettirmek için organize edilmiş bir girişimdi. Saldırıyı planlayanlar, askeri baskı, kuşatma, psikolojik operasyonlar ve terör eylemleri yoluyla İran halkını geri adım atmaya zorlayabileceklerini ve bölgenin dengelerini kendi isteklerine göre yeniden şekillendirebileceklerini düşünüyorlardı. Ancak yaşananlar onların hesaplarıyla tamamen çelişti. İran halkı, bağımsız halklara kendi iradesini zorla kabul ettirme döneminin artık sona erdiğini gösterdi. Dünya, İran'ın nasıl direndiğini ve zaferi nasıl elde ettiğini gördü" dedi.

"EN ZOR ŞARTLARDA HALKIN DİRENİŞİ VE İRADESİ, SALDIRGANLARIN TÜM HESAPLARINI ALTÜST EDER"

Bu savaşın İran halkına zarar verse de bir gerçeği ortaya çıkardığını belirten Galibaf, "En zor şartlarda halkın direnişi ve iradesi, saldırganların tüm hesaplarını altüst eder. Kalıcı barış, teslimiyet, baskı ve aşağılanma sonucunda değil, güç, onur ve karşılıklı saygı temelinde oluşur. ABD ile varılan mutabakat zaptını Washington için bir yenilgi olarak nitelendiriyoruz. İslamabad anlaşması da baskı ve zorlamanın değil, İran halkının direnişi ve gücünün sonucuydu. Bu anlaşma gösterdi ki diyalog, ancak karşı taraf kendi iradesini kadim ve medeni bir halka zorla kabul ettirme çabasından vazgeçtiğinde ve onun haklarını tanıdığında sonuç verir. İşte bu nedenle mutabakat zaptını ABD için bir yenilgi ilanı olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Hürmüz Boğazı'ndan son 24 saatte yaklaşık 72 gemi ve 20 milyon varil petrolün geçtiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakere sürecinin iyi gittiğini belirterek, "İran, büyük tavizler veriyor." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'la teknik düzeyde yürütülen görüşmeler kapsamında heyetlerin gelecek hafta yeniden bir araya geleceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetçileri İran'a zenginleştirilmiş uranyumu bulmak için girdiğinde, ABD'li denetçilerin de onlara eşlik edeceğini söylediği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran tarafının "Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden hiçbir geçiş ücreti alınmadığı konusunda kendilerine bilgilendirme yaptığını" açıkladı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin ABD ve İsrail tarafından vurulan nükleer tesislerin, Ajans müfettişlerince denetleneceği açıklamasını yalanladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Andrabi, İran ve ABD arasındaki teknik düzeydeki görüşmelerin önümüzdeki hafta yeniden başlayacağını ifade etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ateşkesi kalıcı hale getirmek için çalışmaların sürdüğünü, İsrail'le Washington'da devam eden müzakerelerinin, ABD ile İran arasında yapılan görüşmelerden ayrı bir süreç olduğunu ifade etti.

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "bölgenin geleceğinin işbirliğinde" olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hamas Siyasi Büro üyesi Basem Naim ile bölgedeki son gelişmeleri görüştü.

Avrupa Birliği'nin (AB) uçuş emniyeti kurumu, Washington ile Tahran arasında varılan çerçeve anlaşmasına ve sağlanan ateşkese rağmen bölgedeki risklerin devam ettiğini belirterek, Orta Doğu ve Basra Körfezi'ne yönelik "uçuş uyarısı"nı 1 Temmuz 2026'ya kadar uzattı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Senatosunda İran'a karşı askeri harekatı engellemeyi amaçlayan savaş yetkileri tasarısının onaylanmasının "düşmana yardım sağladığı" iddiasında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi geçişlerinin durmasıyla Körfez'de mahsur kalan 11 binden fazla denizci için tahliye planına başlanacağını duyurdu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, UAEA müfettişlerinin İran'ın nükleer tesislerini ziyaret edeceğini belirtti.

ABD'de yapılan İsrail-Lübnan görüşmelerinin beşinci turunda ilk gün geride kaldı. 8 saati aşkın süren ilk oturumun ardından taraflardan resmi bir açıklama gelmedi.

İsrail i24News kanalı, ABD'nin Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda konuşlu yakıt ikmal uçaklarının sayısını azaltmaya başladığını bildirdi.

02.27 Umman, tüm gemiler için Hürmüz Boğazı'nda geçici bir deniz koridoru kullanım seçeneği üzerine Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ile koordinasyon sağladıklarını açıkladı.

İsrail ordusunda görev yapan onlarca askerin aileleri, "dış etkenler uğruna çocuklarının kurban edilmesini kabul etmediklerini" belirterek, Lübnan'da savaşın bitirilmesiyle çocuklarının evlerine dönmesini istedi.

00.41 ABD Kongresinde yeni nesil savaş uçağı F-35 programı hakkında düzenlenen toplantıda, 832'si ABD envanterinde olmak üzere, dünya genelinde 1300'den fazla F-35 uçağının operasyonel olduğu bildirildi.

00.40 ABD Senatosu, İran'a karşı askeri harekatı engellemeyi amaçlayan bir savaş yetkileri tasarısını onayladı. Senatonun eylemi, Başkan Donald Trump'ın İran konusunda kendi başına aldığı savaş kararına tepki olarak değerlendiriliyor.

00.15 ABD, Dünya Kupası'nda yer alan İran Milli Takımı'na uygulanan seyahat kısıtlamasını esneterek, ABD'deki maçlarından yalnızca bir gün önce ülkeye giriş yapmasına izin verilen İran ekibi, yeni düzenleme kapsamında bir sonraki karşılaşmasından iki gün önce ABD'ye giriş yapabilecek.

00.00 İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin füze ve savunma gücüne ilişkin "Savunma kapasitemiz konusunda kimseyle müzakere yapmayız." dedi.

-İRAN-ABD ARASINDA İSVİÇRE'DE MUTABAKAT ZAPTI GÖRÜŞMELERİ

İran ile ABD arasında Katar ve Pakistan arabuluculuğunda İsviçre'de gerçekleştirilen müzakerelerin ilk turu 21 Haziran'da tamamlandı.

Müzakerelerde, 14 maddelik mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin teknik detaylar ele alındı.

Arabulucu ülkeler Katar ve Pakistan Dışişleri Bakanlıklarının yayımladığı ortak açıklamada, tarafların, imzalanan mutabakat zaptı doğrultusunda "arabuluculuk çabalarının siyasi yönlerini denetlemek üzere üst düzey bir komite kurulması konusunda anlaştıkları" bildirildi.

Tarafların nihai bir anlaşmaya 60 gün içinde ulaşılmasını hedefleyen bir yol haritası üzerinde uzlaştığı kaydedildi.

İran, müzakerelerin ilk turunun ardından teknik müzakerelerde, mutabakatın uygulanmasına yönelik mekanizmalar üzerinde uzlaşmanın sağlandığını, "yaptırımların kaldırılması", "nükleer konular", "yeniden yapılanma" ve "ekonomik kalkınma" konularında çalışma grupları kurulması kararına varıldığını duyurmuştu.