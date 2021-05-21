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Dünya

İran ile Rusya Halep'te çatıştı: Ölü ve yaralılar var

İran destekli Şii milisler ile Rus askerleri arasında çatışma çıktı.

Star.com.tr21 Mayıs 2021 Cuma 19:47 - Güncelleme: 21 Mayıs 2021 Cuma 19:47
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İran destekli Şii Fatimiyyun Tugayları ile Rus askerleri arasında Halep'te çıkan çatışma ölü ve yaralıların olduğu iddia edildi.

Yerel kaynaklar, Halep'in doğu kırsalında İran'a bağlı Afgan uyruklu Şii milis tugayı Fatimiyyun'un bölge kamplarında bir kişiyi aradığını ve Rus kuvvetlerinin buna itiraz edince kampa baskın düzenlediklerini söyledi. Çatışmada bir Rus askeri öldü, iki asker yaralandı.

Baskın düzenleyen Şii milislerin 3'ü yaralandı.

Geçtiğimiz aylarda Halep'in doğusu ile Rakka'nın batısında İranlı Şii milisler ile Rus askerleri arasında bölgeyi kontrol etmek için irili ufaklı çatışmaların yaşandı.

İran ve Rusya'dan olayla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Star.com.tr

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