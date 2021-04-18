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Dünya

Komşu ile iş birliği mutabakat zaptı imzaladı

İran ile Sırbistan, karşılıklı ortak çıkarları geliştirmeyi, egemenlik, toprak bütünlüğü ve iç işlerine müdahale etmeme ilkesine riayet etmeyi öngören mutabakat zaptı imzaladı.

AA18 Nisan 2021 Pazar 10:00 - Güncelleme: 18 Nisan 2021 Pazar 10:02
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İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tahran'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya geldi.

Zarif ve Selakoviç yaptıkları görüşmede iki ülke arasındaki siyasi, ticari ve kültürel iş birliğinin geliştirilmesi meselesini ele aldı.

Görüşmenin ardından iki ülkenin karşılıklı ortak çıkarları geliştirmeyi, egemenlik, toprak bütünlüğü ve iç işlerine müdahale etmeme ilkesine riayet etmeyi içeren mutabakat zaptı imzaladığı kaydedildi.

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