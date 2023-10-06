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Dünya

İran ile Suudi Arabistan anlaştı!

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan, stadyumdaki 'siyasi semboller' nedeniyle oynanamayan Sepahan-El-İttihad maçıyla ilgili sorunun karşılıklı saygı yoluyla çözülmesi konusunda anlaştı.

AA6 Ekim 2023 Cuma 09:58 - Güncelleme:
İran ile Suudi Arabistan anlaştı!
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İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdullahiyan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bin Ferhan, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki Bakan'ın görüşmesinde ekonomi, ticaret, yatırım ve turizm işbirliği dahil olmak üzere çeşitli alanlarda ortak işbirliğinin hızlandırılmasının gereği ele alındı.

Ülkeler arasındaki dostluğun güçlendirilmesinde kültürel ve sportif işbirliğinin rolünün önemini vurgulayan Bakanlar, iki ülkenin spor kurumlarına mevcut sorunların karşılıklı saygı, diyalog ve anlayış temelinde çözümü için tavsiyede bulunma konusunda mutabakata vardı.

Bin Ferhan, ayrıca İranlı mevkidaşını iki ülke ekipleri arasında Suudi Arabistan'da oynanacak ilk futbol müsabakasına davet etti.

Asya Şampiyonlar Ligi (AFC) C Grubu'nda Suudi Arabistan'ın El-İttihad takımı ile İran'ın Sepahan takımı arasında İsfahan kentinin Nakş-i Cihan Stadyumu'nda 2 Ekim'de yapılacak karşılaşma, stadyumda bulunan Kasım Süleymani büstü nedeniyle iptal edilmişti.

Stadyumda futbolcuların çıkış tünelinde bulunan büstün kaldırılmasını talep eden El-İttihad takımı, "siyasi semboller" kaldırılmadığı gerekçesiyle sahaya çıkmama kararı almıştı.

İran'ın Sepahan kulübü ise Suudi ekibin bir gün önce büst önünde antrenmana çıktığını ve konunun "siyasi malzeme" olarak kullanıldığını ifade etmişti.

Öte yandan İranlı yetkililer, El-İttihad takımının sahaya çıkmamasına neden olan Kasım Süleymani büstünün 2021'de stadyuma konulduğunu ve müsabakayla ilgili olmadığını duyurmuştu.

AFC'nin X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada ise "Sepahan ile El-İttihad arasında İsfahan'ın Nakş-i Cihan Stadyumu'nda yapılması planlanan Asya Şampiyonlar Ligi maçı, beklenmedik ve öngörülemeyen koşullar nedeniyle iptal edildi." ifadelerine yer verilmişti.

İran'ın eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği saldırıda öldürülmüştü.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, 4 Ekim'de yaptığı açıklamada, konuyla ilgili Suudi mevkidaşı ile temasta bulunduğunu ve sporun "siyasi bir araç olarak kullanılmaması" konusunda hemfikir olduklarını söylemişti.

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