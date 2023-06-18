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Dünya

İran ile Suudi Arabistan arasında dikkat çeken görüşme

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile görüştü.

IHA18 Haziran 2023 Pazar 01:08 - Güncelleme:
İran ile Suudi Arabistan arasında dikkat çeken görüşme
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İran ile Suudi Arabistan arasındaki normalleşme adımları kapsamında diplomatik temaslar sürüyor. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi amacıyla 7 yıl sonra İran'ın başkenti Tahran'da bir araya gelmesinin ardından İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan bir görüşme gerçekleştirdi.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile görüştü. Riyad yönetimi ile varılan normalleşme anlaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Reisi, Suudi Arabistan ile komşuluğa dayalı ve karşılıklı çıkarların gözetildiği bir ilişkinin önemli olduğunu söyledi. Reisi, "İran ile Suudi Arabistan arasında kurulan ikili ve bölgesel işbirliğinden sadece Müslümanlara düşman olanlar ve Siyonistler rahatsız olurlar. Bölgemizde İslam ümmetini içine alan birçok sorun bulunuyor. Bölge ülkeleri arasındaki diyalog işbirliği ile yabancı güçlerin müdahalelerine ihtiyaç duyulmadan sorunlar çözülebilir" ifadelerini kullandı.

İsrail ile normalleşmeye değinen Reisi, İsrail'in Filistin ve bölge için bir tehdit olduğunu belirterek, "İsrail rejimi ile normalleşme bölgede güvenlik değil zarar doğuracaktır ve İslam ümmeti böyle bir normalleşmeye karşı" şeklinde konuştu.

Reisi, İran'ın radikal terör örgütleri ile mücadelede tecrübeli olduğunu ve terör örgütleri ile mücadelede Tahran ve Riyad arasında işbirliği yapılabileceğini söyledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ise İran ile yeniden tesis edilen diplomatik ilişkilerin iki ülkeye de önemli fırsatlar verdiğini belirterek işbirliğinin her alanda geliştirilmesi gerektiğini kaydetti. Bazı ülkelerin bölgenin kalkınması ve istikrarlı olmasından yana olmadıklarını belirten Suudi Bakan Ferhan, "İran ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkiyi tüm İslam ülkeleri ile birlikte geliştirmek sonu olmayan yeni kazanımlar sağlayacaktır. Ayrıca bu işbirliği hiçbir yabancı ülkenin bölgemize müdahale edemeyeceğinin de garantisidir" ifadelerini kullandı.

İran-Suudi Arabistan ilişkileri

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016 tarihinde Şii din adamı Nimr Bakır el Nimr'in de aralarında bulunduğu 47 kişinin "terör" suçlamasıyla idam edilmesinin ardından, Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binası, idamlara tepkili İranlı göstericiler tarafından ateşe verilmişti. Riyad yönetimi tepki olarak İran ile tüm diplomatik ilişkilerini kesme kararı almıştı.

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