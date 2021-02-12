AA 12 Şubat 2021 Cuma 11:15 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 Cuma 11:15

İran Meclisi milletvekilleri, ABD'nin Riyad yönetimine desteğini sona erdirmesi ve Yemen'deki iç savaşta bir çözüme ulaşılması halinde İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin de normalleşeceğini düşünüyor.

Yemen'deki iç savaşta İranlı destekli Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun destek verdiği hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmalar, Tahran-Riyad hattında normalleşmenin önündeki en büyük engellerden biri görülüyor.

ABD Başkanı Joe Biden, 4 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a artık askeri destek sağlamayacaklarını duyurdu ve ardından ülkede siyasi bir çözüme ulaşılabilmesi için Tim Lenderking'i Yemen Özel Temsilcisi olarak atadı.

Biden yönetiminin attığı adımlar Yemen'deki savaşın sona ermesi ve barışın sağlanmasına yönelik beklentileri artırırken, buradaki bir çözümün Suudi Arabistan ile İran arasındaki ilişkilerin normalleşmesine de olumlu katkı yapacağı belirtiliyor.

Tebriz Milletvekili Ali Rıza Beygi ve eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad kabinesinin bakanlarından Kirman Milletvekili Mehdi Zahidi, Yemen'deki krizle ilgili olası bir çözümün Riyad ile Tahran ilişkilerine etkisini AA muhabirine değerlendirdi.

- "YEMEN SAVAŞININ BİTMESİ, İRAN İLE SUUDİ ARABİSTAN İLİŞKİLERİNE ETKİ EDECEKTİR"

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgede savaş yanlısı politikalar izlediğini ancak Joe Biden'ın farklı olduğunu savunan Tebriz Milletvekili Beygi, "Biden'ın dış siyasette ilk ilgilendiği konulardan biri Yemen oldu. Bu gelişmelerin Yemen'deki insani dramın sona ermesine yol açmasını diliyorum. Bölgede ilişkileri düzeltme yoluna gitmeliyiz. Suudi Arabistan Yemen'deki saldırıları durdurursa yeni gelişmelere şahit olabiliriz." ifadelerini kullandı.

Dünya kamuoyunun Yemen'deki savaşa uzun süre sessiz kaldığını söyleyen Beygi, olası bir çözümün Riyad-Tahran ilişkilerine etkisiyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Yemen savaşının bitmesi, İran ile Suudi Arabistan ilişkilerine etki edecektir. Suudi Arabistan ile yaşadığımız problemlerden biri Yemen meselesidir. Yemen'in bağımsızlığını sağlayacak bir barış anlaşması olursa İran ile Suudi Arabistan'ın yaşadığı anlaşmazlığının önemli bir bölümü çözülmüş olacaktır."

Ahmedinejad döneminin bakanlarından Kirman Milletvekili Zahidi ise İran ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşmazlığın çok boyutlu olduğunu dile getirdi.



Zahidi, "Suudi Arabistan ile, umre ve hac ziyaretleri, İsrail ile ilişkilerin normalleşmesinde oynadığı belirleyici rol ve diğer birçok konuda sorun yaşıyoruz. Yemen ise Tahran ile Riyad yönetimi arasındaki sorunlardan birini teşkil ediyor. Suudi Arabistan, ilişkileri normalleştirmek isterse İran tüm konuları müzakere etmeye hazırdır." dedi.

Zahidi, Yemen'deki savaşın sona ermesinin siyasi, ekonomik ve askeri açıdan ABD'nin de çıkarına olacağını sözlerine ekledi.