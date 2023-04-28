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Dünya

İran ile Türkiye, turizm, tarım ve kültürel alanlardaki işbirliğini görüştü

İran'ın Erdebil Eyaleti Valisi Hamid Amoli ile Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç turizm, tarım ve kültürel alanlardaki işbirliğini istişare etti.

AA28 Nisan 2023 Cuma 07:22 - Güncelleme:
İran ile Türkiye, turizm, tarım ve kültürel alanlardaki işbirliğini görüştü
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İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Vali Amoli ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) tarafından 2023 yılının "üye ülkeler turizm başkenti" ilan edilen Erdebil eyaletinde düzenlenen açılış etkinliğine katılmak üzere eyalete gelen Büyükelçi Kırlangıç görüştü.

Amoli, iki ülke arasındaki ilişkilere dikkati çekerek Erdebil eyaletinin, kamu ve özel sektörün yanı sıra fuarlarda ekonomi, sanayi, turizm, tarım ve kültürel alanlarda etkileşimi geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.

Erdebil'in, sahip olduğu geniş tarım arazilerinden yılda 4 milyon tondan fazla tarım ürünü elde edildiğini kaydeden Amoli, eyalette iki taraf arasındaki etkileşim ve işbirliğinin geliştirilmesinde önemli rol oynayabilecek iki büyük tarım ve sanayi kompleksinin de bulunduğunu ifade etti.

Amoli, Erdebil valiliği ve belediyesi ile Türkiye'nin valilik ve belediyeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve iki taraf arasında kardeşlik anlaşması imzalanması çağrısında bulundu.

Erdebil'in sanayi, turizm ve tarım gibi çeşitli alanlarda büyük kapasitelere sahip olduğunu aktaran Amoli, eyalette yabancı yatırımcıların varlığını memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

İranlı yetkili, Türkiye'de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türk hükümeti ve halkına başsağlığı ve taziye dileklerinde bulundu.

Söz konusu depremin Batı Azerbaycan eyaletinin Hoy şehrindeki depremle aynı zamana denk geldiğini belirten Amoli, buna rağmen depremin ilk anlarından itibaren Erdebil eyaletine bağlı Kızılay aram kurtarma ekiplerinin Türkiye'ye gönderildiğini ifade etti.

Amoli, Kırlangıç'ı tekrar Erdebil'i ziyaret etmeye davet ederek İran Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda başkent Ankara'da bir-iki gün sürecek Erdebil'i tanıtım programı düzenlenmesi önerisinde bulundu.

Tahran Büyükelçisi Kırlangıç da deprem döneminde yaptığı yardımlar ile Türk halkı ve hükümetinin yanında yer alan İran halkı ve hükümetine teşekkür etti.

Kırlangıç, Erdebil'in tarım ve turizm kapasitesinin umut verici olduğunu belirterek Erdebil ile turizm dahil olmak zere çeşitli alanlarda işbirliği yapmakla ilgilendiklerini ifade etti.

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