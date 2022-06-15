İran ile Türkmenistan arasında 9 anlaşma

İran devlet televizyonunun haberine göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, Sadabad Sarayı'nda Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından resmi törenle karşılandı.

Heyetler arası ve ikili görüşmelerin ardından, iki cumhurbaşkanının huzurunda ticaret, ekonomi, ulaştırma, transit geçişler, kültürel ilişkiler, bilim, teknik, çevre ve devlet televizyonu ile radyo kurumları arasında iş birliği gibi alanlarda 9 mutabakat zaptı imzalandı.

- "BU ZİYARET İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ AÇISINDAN DÖNÜM NOKTASI OLABİLİR"

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile düzenlediği ortak basın toplantısında, iki ülke ilişkilerinin iyi seviyede olduğuna işaret ederek, "Türkmenistan ile son 30 yıldır güzel ilişkilerimiz oldu. Bu ziyaret, iki ülke ilişkileri açısından dönüm noktası olabilir." dedi.

Birkaç ay önce Aşkabat'a yaptığı ziyareti hatırlatan Reisi, özellikle doğal gaz takası ve nakliyesi alanında önemli adımlar atıldığına işaret ederek, su, elektrik ve doğal gaz alanındaki iş birliğinin artırılması gerektiğini belirtti.

- "İKİ ÜLKE ARASINDA 20 YILLIK STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ BELGESİ İMZALAMAYA KARARLIYIZ"

Eski Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'dan da övgüyle söz eden Reisi, "İki ülke arasında 20 yıllık stratejik iş birliği belgesi imzalamaya kararlıyız." diye konuştu.

Afganistan konusunda da iki ülkenin görüşlerinin birbirine yakın olduğunu dile getiren Reisi, şunları kaydetti:

"Afganistan'da tüm etnik grupların katılımıyla kapsayıcı bir hükümet kurulması gerektiğine inanıyoruz. Bölgenin sorunları bölge yetkilileri tarafından çözülmelidir."

- İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİNDE ENERJİ VE ULAŞTIRMANIN ÖNEMİNE VURGU

Konuk Devlet Başkanı Berdimuhamedov konuşmasında, iki ülkenin ticari ve ekonomi alanında çeşitli imkanlara sahip olduğunu söyledi.

Berdimuhamedov, "İki ülke ilişkilerinde enerji ve ulaştırma stratejik sektörlerdir. Bu alandaki çalışmalar devam edecektir." dedi.

Görüşmelerde Afganistan konusunun da ele alındığına işaret eden Türkmen lider, "Ülkelerimiz Afganistan'ın bölgesel ve uluslararası projelere katılan müreffeh bir devlet olmasını istiyor." ifadesini kullandı.