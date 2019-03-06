İran ilk defa açıkladı: Rusya bir konuda hiçbir zaman yanımızda olmadı
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Ensari, Suriye'de muhaliflere karşı beraber operasyon gerçekleştirdikleri Rusya hakkında, 'İsrail konusunda Rusya hiçbir zaman bizim yanımızda olmadı.' dedi.
- TM Dijital Haber Merkezi
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Ensari İran basınına verdiği röportajda, Suriye'de muhaliflere karşı operasyon düzenledikleri Rusya hakkında, "İsrail konusunda Rusya hiçbir zaman bizim yanımızda olmadı. Suriye'de bazı konularda ortak çıkarlarımız var sadece." dedi.
"İSRAİL HEDEFLERİNE ULAŞMAK İÇİN BAŞKA ÜLKELERİ DEVREYE SOKUYOR"
İran'ın Suriye ve Lübnan'daki ilişkilerinin İsrail'i endişelendirdiğini belirten Ensari," İsrail, hedeflerine ulaşabilmek için başka ülkeleri devreye sokuyor." ifadelerine yer verdi.
İsrail, Suriye'de artan İran varlığına karşı 2018 yılı içerisinde Suriye'ye yönelik bombardımanlarını artırmış ve bu durum İsrail ve Rusya arasında yeni krizlerin oluşmasına neden olmuştu.
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