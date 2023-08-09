İSTANBUL 26°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2023 Çarşamba / 23 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9993
  • EURO
    29,6816
  • ALTIN
    1664.27
  • BIST100
    7600.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı
Dünya

İran, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı

İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Simon Shercliff'i sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle bakanlığa çağırarak ülkenin protestosunu iletti.

AA9 Ağustos 2023 Çarşamba 19:45 - Güncelleme:
İran, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı
ABONE OL

İran Dışişleri Bakanlığının eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamada, Shercliff'in bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, Shercliff'in Gazeteciler Günü'nde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın müdahaleci olduğu, bu nedenle Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa Genel Müdürü Mecid Nili tarafından çağrıldığı kaydedildi.

Shercliff'in paylaşımının diplomatik teamüllere aykırı, iç işlere müdahalenin açık örneği ve kabul edilemez olduğuna vurgu yapılan açıklamada, İran'ın güçlü protestosunun kendisine iletildiği aktarıldı.

Batı Avrupa Genel Müdürü Nili, "Burası İran İslam Cumhuriyeti'dir. İran İslam Cumhuriyeti'nin egemenliğinin keyfi eylemlerle yok sayılmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Londra merkezli bazı medya kuruluşlarının "ifade özgürlüğü bahanesiyle İran'a yönelik yıkıcı eylemlerde" bulunduğunu belirten Nili, "İran halkına karşı savunulamaz sicili olan İngiltere, İran İslam Cumhuriyeti hakkında yorum yapacak durumda değil." görüşünü paylaştı.

İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Shercliff, İran'da Gazeteciler Günü olarak kutlanan 8 Ağustos'ta yaptığı paylaşımda, "İşlerini yapmalarına izin verilmeyen ve güvenliklerini tehlikede gören gazetecileri saygıyla anıyoruz. Bir kez daha İran İslam Cumhuriyeti'nden gazeteciler dahil keyfi olarak tutuklanan kişilerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.