İran, İngiltere'ye uyguladığı uçuş yasağı süresini uzattı

AA 17 Şubat 2021 Çarşamba 14:38 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 14:38

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Ulusal Havacılık Kurumu Sözcüsü Muhammed Hasan Zibahş, "İngiltere'ye gidiş-dönüş uçuşlarının askıya alınması 20 İsfend'e (İran'da kullanılan Hicri Şemsi takvime göre 10 Mart) kadar uzatıldı." dedi.

Zibahş, "Koronavirüsün yaygınlığı göz önüne alındığında bu durum muhtemelen bu yılın sonuna kadar (20 Mart) devam edecek." ifadelerini kullandı.

İran, İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayıldığı belirtilen türünün tespit edilmesinin ardından ilk kez 22 Aralık 2020'de bu ülke ile uçak seferlerini durdurmuştu.