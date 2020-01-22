AA 22.01.2020 20:58 - Güncelleme: 22.01.2020 21:04

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Felahetpişe, ülke yetkililerinin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'ndan (NPT) çıkabilecekleri yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.

İran'ın nükleer anlaşmadaki hakkını temin etmek için NPT'den ayrılmayı gündeme getirmesi için bir neden olmadığını savunan Felahetpişe, "Düşman, ülkemizi intihar anlamına gelen kararlar almaya zorluyor. İran'a karşı aşırı baskı ortamı oluşmuş, ancak bu geçicidir. İran bu ortamda intihar niteliğinde kararlar almamalı." dedi.

İngiltere, Fransa ve Almanya'nın İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işletmeye başlaması ve İran dosyasını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) taşımasına ilişkin de Felahetpişe, "Eğer Maşa Mekanizması aktif hale getirilirse nükleer anlaşma kalmaz, çünkü yaptırımlar geri gelir." görüşünü paylaştı.

İngiltere, Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanlarının 14 Ocak'ta yayımladığı ortak açıklamada, "İran'ın eylemleri göz önüne alındığında, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmediği yönündeki endişelerimizi kayda geçirmek ve bu konuyu paragraf 36'da belirtilen İhtilaf Çözüm Mekanizması altındaki Ortak Komisyona taşımaktan başka seçeneğimiz kalmadı." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise 20 Ocak'ta, İran dosyasının BMGK'ye taşınması halinde NPT'den çıkacaklarını söylemişti. İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi de bugün İran dosyasının BMGK'ye taşınması halinde NPT'den ayrılacaklarını açıklamıştı.

Nükleer silahların tüm dünyada imha edilmesi ve yenilerinin yasaklanmasını amaçlayan NPT, Temmuz 2017'de 122 ülkenin desteğiyle kabul edilmişti.

Nükleer silah sahibi olan BMGK daimi üyeleri ABD, İngiltere, Rusya, Fransa ve Çin, anlaşmaya karşı çıkmış, ilgili müzakerelere ve oylamaya katılmamıştı.