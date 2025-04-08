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Dünya

İran-Irak Savaşı'ndan kalan mayın patladı: 2 İran sınır muhafızı öldü

İran'ın Kürdistan eyaletinin Bane sınır bölgesinde İran-Irak Savaşı'ndan kalma mayının patlaması sonucu devriye görevi yürüten 2 sınır muhafızı hayatını kaybetti.

AA8 Nisan 2025 Salı 12:30 - Güncelleme:
İran-Irak Savaşı'ndan kalan mayın patladı: 2 İran sınır muhafızı öldü
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İran resmi haber ajansı IRNAya göre, Kürdistan Eyaleti Sınır Muhafaza Komutanı Ferec Rustemi konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Rustemi, Kürdistan'ın Bane sınır bölgesinde dün gece gerçekleşen mayın patlamasında 2 sınır muhafızının hattını kaybettiğini belirtti.

Rustemi, söz konu mayınların İran-Irak Savaşı döneminden kaldığını ve son günlerde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle yer değiştirdiğini söyledi.

- İRAN-IRAK SAVAŞI

İran ile Irak arasında 22 Eylül 1980'de başlayan savaş, iki tarafın da kabul ettiği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 598 no'lu kararıyla 20 Ağustos 1988'de sona ermişti.

Savaş yıllarında sınırlara döşenen mayınlar hâlâ her iki ülkeden de birçok kişinin ölümüne ya da yaralanmasına neden oluyor.

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