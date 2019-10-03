28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6968
  • 6,2554
  • 274.165
  • 104481
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran, Irak'a olan 2 sınır kapısını kapattı

İran yönetimi, Irak'taki gösteriler nedeniyle Kirmanşah eyaletine bağlı Hüsrevi ile Huzistan eyaletine bağlı Cezzabe sınır kapılarını kapattı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran Sınır Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Kasım Rızai, Devim Muhafızları Ordusu sitesinde yer alan açıklamasında, Irak ile İran arasındaki Hüsrevi ve Cezzabe sınır kapılarının Bağdat ve diğer şehirlerdeki olaylar nedeniyle dün geceden itibaren kapatıldığını bildirdi.

Rızai, Irak'taki olayların durması ve güvenliğin sağlanmasının ardından kapatılan sınır kapılarının tekrar açılacağını kaydetti.- Irak'taki gösterilerIrak'ta iki gündür devam eden hükümet karşıtı gösterilerde 12 kişi yaşamını yitirdi."Yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" gerekçeleriyle düzenlenen gösterilerde, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 112 kişi de yaralandı.Güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sürerken, başkent Bağdat ve bazı vilayetlerde internet erişimi kesilmişti.Irak Savunma Bakanlığı, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle kamu kurumları ve diplomatik temsilcilikleri korumak üzere tüm birimlerini alarma geçirmişti.Güvenlik güçlerinin Zikar Vilayet Meclisi içinde ve önünde toplanan göstericileri dağıtmak için gerçek mermi kullandığı aktarılmıştı.

ABD´li kadının aslanla tehlikeli dansı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yeni detay ortaya çıktı: Bombayı bisiklete yerleştirmişler

Yeni detay ortaya çıktı: Bombayı bisiklete yerleştirmişler

3 bin yıl sonra ilk kez keşfedildi

3 bin yıl sonra ilk kez keşfedildi

CHP'li belediye bunu da yaptı! Garson diye aldılar damacana koklattılar

CHP'li belediye bunu da yaptı! Garson diye aldılar damacana koklattılar

Panter Muslera, PSG’ye kafa tuttu

Panter Muslera, PSG’ye kafa tuttu

Yerli ve milli olarak üretildi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi

Yerli ve milli olarak üretildi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi

Gıdada yeni dönem: Zorunlu hale geldi

Gıdada yeni dönem: Zorunlu hale geldi

CHP-İP ittifakı dağılıyor: Son gelişmeler bardağı taşırdı

CHP-İP ittifakı dağılıyor: Son gelişmeler bardağı taşırdı

Emekliler için yeni zam sistemi önerisi

Emekliler için yeni zam sistemi önerisi
 

POPÜLER HABERLER

ABD´li kadının aslanla tehlikeli dansı

ABD´li kadının aslanla tehlikeli dansı

Anbean görüntülendi: Hızla devam ediyor

Anbean görüntülendi: Hızla devam ediyor

Avını kurt gibi takip ediyor... Tehlikeli tür Türkiye'de görüntülendi

Avını kurt gibi takip ediyor... Tehlikeli tür Türkiye'de görüntülendi

Dev füze suyun altında çıktı! Komşuları tedirgin

Dev füze suyun altında çıktı! Komşuları tedirgin

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA