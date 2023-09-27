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Dünya

İran, Irak'ı denetlemeye gidiyor

İran, Irak'ta bulunan Tahran rejimi karşıtı silahlı grupların sınır bölgesinden tahliyesini araştırmak üzere, bu ülkeye bir ekip gönderdiğini duyurdu.

AA27 Eylül 2023 Çarşamba 15:36 - Güncelleme:
İran, Irak'ı denetlemeye gidiyor
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi başkent Tahran'da, gündemdeki konulara ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulundu.

İran ile Irak arasında imzalanan güvenlik anlaşmasını hatırlatan Vahidi, "Iraklılar sözleşmeye göre hareket ettiklerini açıkladı." dedi.

Irak'ta bulunan rejim karşıtı silahlı grupların sınır bölgesinden tahliyesini araştırmak üzere bir "denetleme ekibinin" bu ülkeye gittiğini belirten Vahidi, sonucun Irak makamlarına sunulacağını ve gerekli görülmesi durumunda basına duyurulacağını kaydetti.

Medyada İran'da Afgan göçmenlerin sayısına ilişkin istatistikler yayımlandığına değinen Vahidi, bu istatistiklerin doğru bir kaynağa dayanmadığını ifade etti.

Resmi olmayan verilere göre, İran'da 5 milyona yakın Afgan'ın bulunduğunu belirten Vahidi, kayıtlı göçmen sayısının bundan daha az olduğunu dile getirdi.

Göçmen konusunun İçişleri Bakanlığı dahil tüm kurumların gündeminde olduğunu kaydeden Vahidi, buna yönelik çalışmaların sürdüğünü anlattı.

-İRAN-IRAK ARASINDAKİ GÜVENLİK ANLAŞMASI

İran, mart ayında Bağdat ile imzalanan güvenlik anlaşması uyarınca Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösteren İKDP, Komele, PAK ve terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK'ın da aralarında olduğu örgütlerin 19 Eylül'e kadar Bağdat yönetimi tarafından belirlenen kamplara taşınmasını ve silahsızlandırılmasını istiyordu.

Irak yönetimi, 19 Eylül'de İran rejimi karşıtı grupların silahsızlandırılarak, sınırdan uzak bölgeye yerleştirildiğini duyurmuştu. İran ise Bağdat hükümetinin anlaşmanın bazı hükümlerini yerine getirdiğini savunmuştu.

Tahran, söz konusu anlaşmanın uygulanmaması durumunda daha önce Irak'ın kuzeyine düzenlediği saldırılara yeniden başlayacağı uyarısında bulunmuştu.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, 22 Eylülde yaptığı açıklamada, anlaşmanın tam olarak yerine getirilmesi için birkaç gün daha bekleyeceklerini söylemişti.

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