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İran, Irak'la ticaretini takas yöntemi veya dinarla sürdürecek

ABD'nin ekonomik yaptırımlarına maruz kalan İran, bankacılık alanında  karşılaştığı sorunlar nedeniyle Irak'la olan ticaretini bu ülkenin para birimi dinar veya takas yöntemiyle yürüteceğini duyurdu.

  • DHA
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İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, İran'ın dolarla yaptığı bankacılık işlemlerinde yaşadığı kısıtlamalar yüzünden Irak'la ticareti faaliyetlerini dolar yerine dinar ile devam ettireceğini,  ithalat ve ihracatının bir bölümünü de yöntemiyle devam ettireceğini açıkladı.
 
 
İran medyasına konuşan Büyükelçi, "İran'dan doğalgaz, elektrik, gıda ve sanayi malzemeleri ithal eden Irak, bu ürünlerin İran'dan alımını durdurursa, bu sadece İran için değil Irak halkı ve devleti de ciddi sorunlara neden olacak" dedi.
 
 
İran'a karşı Amerikan ambargolarına uymak zorunda olmadıklarını söyleyen Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'in ifadelerine dikkat çeken İranlı Büyükelçi, iki ülkenin 12 milyar dolar seviyesinde olan mevcut ticaret hacmini 20 milyar dolara çıkarmayı amaçladığını söyledi.
 
 
Irak Cumhurbaşkanı Salih, dün resmi temaslarda bulunmak üzere İran'a gelmiş burada İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüşmelerde bulunmuştu.

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