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Dünya

İran-İsrail gerilimi sonrası Trump'tan G7 kararı

ABD Başkanı Trump, İsrail-İran gerilimi nedeniyle Kanada'daki G7 Zirvesi'nden erken dönüyor. Öte yandan Trump'ın, Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibine acil toplantı talimatı verdiği belirtildi.

AA17 Haziran 2025 Salı 06:40 - Güncelleme:
İran-İsrail gerilimi sonrası Trump'tan G7 kararı
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Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, artan İsrail-İran gerilimi nedeniyle Kanada'daki G7 Liderler Zirvesi'nden bu akşam ayrılacağını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, X hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın zirveden erken ayrılarak yerel saatle bu gece Washington'a döneceğini duyurdu.

Leavitt, açıklamasında, "Başkan Trump, G7 Zirvesi'nde harika bir gün geçirdi ve hatta Birleşik Krallık ile önemli bir ticaret anlaşması imzaladı. Ancak Orta Doğu'da yaşananlar nedeniyle Başkan Trump, devlet başkanlarıyla bu akşam düzenlenecek yemeğin ardından bu gece ayrılacak." ifadelerini kullandı.

Salı günü de devam edecek zirvede, Trump'ın, G7 liderlerinin hazırladığı ve İsrail ile İran arasındaki gerilimin azaltılması çağrısı yapan ortak metne imza atmayacağı bildirilmişti.

ABD MEDYASI: TRUMP, ULUSAL GÜVENLİK EKİBİNİ ACİL TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

İsrail-İran geriliminin artması üzerine Kanada'daki G7 Liderler Zirvesi'nden erken ayrılma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibine acil toplantı talimatı verdiği belirtildi.

Amerikan Fox News kanalında yer alan ve bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırılan habere göre, Trump, yerel saatle bu akşam Beyaz Saray'a dönünce ulusal güvenlik ekibiyle buluşacak.

Trump, Durum Odası'nda bir araya geleceği Ulusal Güvenlik Konseyi ekibiyle İsrail-İran gerilimine ilişkin son durumu ele alacak.

Konuya ilişkin henüz Beyaz Saray'dan bir açıklama yapılmadı.

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