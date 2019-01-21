İran: İsrail ile savaşmak için sabırsızlanıyoruz İran Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade, “Hava kuvvetlerindeki gençlerimiz tamamen hazır ve siyonist rejimin karşısına çıkmak, onları yeryüzünden silmek için sabırsızlanıyor” dedi.