Soykırımcı İsrail'in İran'a yönelik 13 Haziran'da başlattığı ve buna karşılık İran'ın misillemesiyle devam eden savaş beşinci günde de devam ediyor.

İsrail'in saldırılarında aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de olduğu en az 224 kişi hayatını kaybetti, bin 277 kişi yaralandı.

İran da İsrail'in "Yükselen Aslan" saldırısı karşılığında "Gerçek Vaat 3" ismini verdiği misillemeyi başlattı.

Drone'ların yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füzenin fırlatıldığı saldırıda Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'da patlamalar meydana geldi.

İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aşan İran füzeleri nedeniyle İsrail'de 24 kişi hayatını kaybetti, 592 kişi yaralandı.

İRAN'DAN YENİ FÜZE SALDIRISI

İsrail ordusu, İran'dan ülke topraklarına füzelerin ateşlendiğini tespit ettiklerini bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemeye çalıştığı aktarıldı.

Açıklamada, alarmlarla birlikte halkın sığınaklara girmesi gerektiği belirtilirken, İç Cephe Komutanlığının talimatlarının da takip edilmesi istendi.

İsrail basını, ülkenin orta ve kuzey kesiminde alarmların devreye girdiğini ifade etti.

"İRAN'IN YENİ GENELKURMAY BAŞKANI DA ÖLDÜRÜLDÜ" İDDİASI

İsrail istihbaratı İran'ın öldürülen Genelkurmay Başkanı'ndan sonra atanan yeni savaş komutanı Ali Shadmani'nin hava saldırısında öldürüldüğünü iddia etti.

İşte dakika dakika İran-İsrail savaşında yaşananlar:

İran'ın bu sabah düzenlediği misilleme saldırılarında attığı füzelerden ikisinin İsrail'in orta kesimlerine isabet ettiği ve 10 kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi

Kanada'da bir araya gelen G7 ülkelerinin liderleri, Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik taahhütlerini yinelerken "İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını" belirtti.

İsrail, İran'ın yeni atanan Genelkurmay Başkanı'nın da öldürüldüğünü öne sürdü.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İsrail ile İran arasındaki gerilimin tırmandığı dönemde, ülkesinin Orta Doğu'daki askeri ve diplomatik varlıklarını koruyacağını söyledi.

İsrail ordusu, İran'ın yeni bir füze saldırısı başlattığını duyurdu.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, İsrail ile İran arasında tırmanan gerilim nedeniyle tüm büyükelçilik çalışanlarına ve ailelerine, "ikinci bir duyuruya kadar sığındıkları güvenli yerlerde kalmaya devam etmeleri" talimatını verdi.

ABD'nin, Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi arasında bu hafta içinde bir görüşme düzenlenmesi olasılığını İran ile değerlendirdiği iddia edildi.

06.09 Çin, İsrail ile İran arasındaki tırmanan çatışmanın güvenlik durumunu kötüleştirmesi sebebiyle vatandaşlarına İsrail'i terk etmeleri uyarısında bulundu.

06.00 Katar, İsrail'in İran'a saldırılarını kınadı ve tırmanan gerilime karşı sükunet ve diyalog çağrısında bulundu.

05.27 İsrail ordusu, saldırılara misilleme olarak İran'dan ateşlenen balistik füzeleri engellediğini ileri sürdü.

03.22 İsrail-İran geriliminin artması üzerine Kanada'daki G7 Liderler Zirvesi'nden erken ayrılma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibine acil toplantı talimatı verdiği belirtildi.

03.16 ABD merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), İsrail'in İran devlet televizyonuna düzenlediği saldırıyı sert şekilde kınadı.

02.47 Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, artan İsrail-İran gerilimi nedeniyle Kanada'daki G7 Liderler Zirvesi'nden bu akşam ayrılacağını açıkladı.

02.45 ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İsrail ile İran arasındaki gerilimin arttığı dönemde, Orta Doğu bölgesine "ek kabiliyetlerin konuşlandırılması" talimatını verdiğini bildirdi.

02.31 Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-İran gerilimine ilişkin "Tahran'daki herkes derhal tahliye edilmeli." ifadesinin, İran'ın masaya oturması ihtiyacının aciliyetini yansıttığını bildirdi.

02.21 İran'ın misilleme hava saldırılarında, İsrail'de 24 binanın ağır hasar aldığı ve 2 bin 775 vatandaşın da tahliye edildiği belirtildi.

02.20 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in saldırılarının devam ettiği İran'daki muhaliflere seslenerek, "İran yeniden büyük olabilir." dedi.

02.15 İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların ardından başlayan çatışmalar nedeniyle on binlerce yabancı turist İsrail'de mahsur kaldı.

01.58 İsrail-İran geriliminin iyice yükseldiği bir noktada ABD Başkanı Donald Trump, "Tahran'daki herkes derhal tahliye edilmeli." ifadesini kullandı.

01.38 Arap ve İslam ülkeleri, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınadı ve bölgesel sükunet ve nükleer silahsızlanma çağrısı yaptı.

01.34 İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, "İsrail'e yönelik İHA ve füze saldırılarının 9'uncu dalgası başladı ve gece boyunca devam edecek" dedi.

01.16 İran, İsrail'in başkenti Tel Aviv ve Hayfa kentine İHA ve füze saldırısı başlattığını duyurdu.

01.15 İngiltere, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarının ardından Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Konsolosluğunda çalışan personelin ailelerini tedbir amaçlı ülkeden çıkardığını açıkladı.

01.11 İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir'in İsrail polisi ve istihbaratına yabancı televizyonların canlı yayınlarını engellemesi talimatının ardından polis Hayfa'da TRT Arapça'nın da aralarında yer aldığı televizyon ekiplerinin kaldığı noktalara baskın düzenledi, ekipmanlarına el koydu.

00.45 ABD Başkanı Donald Trump, "İran'da nükleer silah görmek istemiyorum ve bunun gerçekleşmesi için gerekli adımları atıyoruz." dedi.

00.40 İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, İsrail'in saldırılarının kınanması için BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) yeni bir mektup gönderdiklerini açıkladı.

00.36 İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e füzelerin ateşlendiğini tespit ettiklerini bildirdi.

00.35 İsrail'de cep telefonlarına gönderilen sığınaklarda terör saldırıları olabileceği yönündeki mesajların panik yaratmayı amaçlayan sahte mesajlar olduğu duyuruldu.

00.28 İsrail ile İran arasındaki çatışmalardan dolayı İsrail'i yatlarıyla terk edenlerin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) kontrolündeki marinalara geldiği belirtildi.

00.13 İsrail'in kuzeyinde yer alan Hayfa kentindeki petrol rafinerisi, İran'ın misilleme füze saldırısında hasar görmesi nedeniyle faaliyetlerini durdurdu.

- İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.