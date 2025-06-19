İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı "Yükselen Aslan" saldırısı ve İran'ın "Gerçek Vaat" adını verdiği misillemesiyle başlayan savaş yedinci güne girdi.

İsrail'in saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de aralarında olduğu en az 224 kişi öldü.

İran ise insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füze fırlattığı misillemesinde ise Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'yı hedef aldı.

İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aşan füzeler nedeniyle İsrail'de en az 24 kişi hayatını kaybetti.

"SECCİL"LER PEŞ PEŞE ATEŞLENDİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), İsrail'e düzenlenen 12'inci dalga füze saldırısının ardından açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu saldırıda uzun menzilli Seccil füzelerinin kullanıldığı belirtilerek, "Füze saldırıları yoğun ve sürekli olacaktır. Siyonistler için cehennem kapılarını açtık. İşgal altındaki toprakların üzerindeki gökyüzü, İran füzeleri ve insansız hava araçlarının kullanımına açıktır" denildi.

IRGC, "İsrailliler artık sığınaklarda cehennemi bir yavaş ölümle yaşamak veya İsrail'den kaçmak arasında seçim yapmalıdır" ifadelerini kullandı.

İşte dakika dakika İran-İsrail savaşında yaşananlar:

İran'dan İsrail'e füze yağmuru... Vurulan Tel Aviv'de sirenler çalıyor.

02.40 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'la Rusya arasındaki stratejik ortaklık anlaşmasında "savunma alanını" kapsayan maddeler bulunmadığını belirterek, "İran'la temas halindeyiz, bugün de temas halindeyiz, yarın ve yarından sonra da olacağız. İran başka türlü bir destek için talepte bulunmadı." dedi.

01.54 İsrail-İran geriliminin tırmanmasının ardından, ABD Senatosu da harekete geçti. Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer'in yardımcısına göre, önümüzdeki hafta başında tüm senatörlerin katılımıyla İran gündemine ilişkin gizli bir brifing düzenlenecek. Brifingin tam tarihi ve saati henüz netleşmiş değil.

01.34 ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ABD'nin müdahalesine gizlice onay verdiği iddia edildi.

01.17 Almanya, Fransa ve İngiltere dışişleri bakanlarının, yarın İran Dışişleri Bakanı ile İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmek istediği bildirildi.

01.13 İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin İsrail'in saldırganlığına karşılık meşru müdafaa hakkını kullanmaya devam edeceğini belirterek, "Gayrimeşru, soykırımcı ve işgalci İsrail rejimi hariç, diplomasiye de bağlılığımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

01.06 İsrail'de, ABD'nin İran'a yönelik saldırılara katılmasını sağlamak amacıyla yürütülen kamuoyu kampanyası kapsamında, ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben "Bay Başkan, işi bitir" yazılı bir pankart asıldı.

00.51 ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinde "kritik görevi olmayan" bazı diplomatların tahliyesine başlandığı bildirildi.

00.15 İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru füzelerin ateşlendiğini tespit ettiğini bildirdi.

00.10 Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, İsrail ile İran arasında tırmanan gerilimi görüşmek üzere cuma günü acil toplantı gerçekleştirecek.

- ⁠İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.