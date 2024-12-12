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Dünya

İran: İsrail, Suriye'yi işgal ediyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in Suriye'yi işgal ettiğini vurgulayarak, 'İsrail, Suriye'deki neredeyse tüm altyapıyı yok etmek için harekete geçti' dedi.

DHA12 Aralık 2024 Perşembe 09:52 - Güncelleme:
İran: İsrail, Suriye'yi işgal ediyor
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Suriye'yi işgal ettiğini belirterek, "İsrail rejimi, Suriye'deki sivil altyapının yanı sıra savunma ile ilgili neredeyse tüm altyapıyı yok etmek için harekete geçti. Ayrıca 1974 tarihli ayrılma anlaşmasını ve BMGK 350 sayılı kararı ihlal ederek Suriye topraklarını daha fazla işgal etti. Hukuksuz saldırganlığı durdurmakla yükümlü olan BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin engellemeleri sayesinde kelepçeli bir gözlemciye indirgenmiştir. Suriye'nin komşuları, Arap ve Müslüman dünyası ve hatta hukukun üstünlüğüne, BM Şartı'nın temel ilkelerine ve uluslararası hukuka önem veren her BM üyesi devlet kayıtsız kalmayı göze alamaz. İsrail'in saldırganlığını ve Suriye'nin yıkımını durdurmak için bölge ülkelerinin derhal ve etkili bir şekilde harekete geçmesi ve güçlerini birleştirmesi kritik önem taşımaktadır" dedi.

  • İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi
  • Bakan Arakçi
  • suriye
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