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Dünya

İran, İsrail'i 'Hizbullah tünelleri' üzerinden tehdit etti

İsmail Heniyye'nin başkent Tahran'da öldürülmesinin ardından tansiyon giderek yükselirken, İran'ın Beyrut Büyükelçiliği, Hizbullah'ın paylaştığı 'tünel' videosuna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 'Gerekirse İran'ın herhangi bir noktasından düşmana saldırabiliriz' ifadesini kullandı.

AA16 Ağustos 2024 Cuma 14:40 - Güncelleme:
İran, İsrail'i 'Hizbullah tünelleri' üzerinden tehdit etti
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İran'ın Beyrut Büyükelçiliği, X sosyal medya hesabı üzerinden, Hizbullah'ın bugün paylaştığı "İmad-4" füze tesislerinin yer aldığı tünel paylaşımına ilişkin bir açıklama yayımladı.

"FÜZE ŞEHİRLERİ"

Açıklamada, "Farsçada yer altında, kayaların ve dağların içinde bulunan füze tesislerine 'füze şehirleri' diyoruz. Bu füze şehirleri İran'ın sevilen coğrafyasında mevcut ve İran'ın düşmanlarının kalplerinde korku salıyor." ifadesi kullanıldı.

"HERHANGİ BİR NOKTADAN DÜŞMANA SALDIRABİLİRİZ"

İsrail'in ima edildiği açıklamada, "Gerekirse İran'ın herhangi bir noktasından düşmana saldırabiliriz." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusu ile 10 aydır sınır hattı üzerinde çatışan Lübnan'daki İran destekli Hizbullah Hareketi, ilk defa uzun menzilli füzeleri taşıyan araçların da geçebileceği tünellerinin görüntülerini paylaşmıştı. Büyük araçlar üzerinde taşınan uzun menzilli füzelerin bulunduğu tüneller için "İmad-4" adı verildiği aktarılmıştı.

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