İran, İsrail'i 'Hizbullah tünelleri' üzerinden tehdit etti

İran'ın Beyrut Büyükelçiliği, X sosyal medya hesabı üzerinden, Hizbullah'ın bugün paylaştığı "İmad-4" füze tesislerinin yer aldığı tünel paylaşımına ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Farsçada yer altında, kayaların ve dağların içinde bulunan füze tesislerine 'füze şehirleri' diyoruz. Bu füze şehirleri İran'ın sevilen coğrafyasında mevcut ve İran'ın düşmanlarının kalplerinde korku salıyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in ima edildiği açıklamada, "Gerekirse İran'ın herhangi bir noktasından düşmana saldırabiliriz." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusu ile 10 aydır sınır hattı üzerinde çatışan Lübnan'daki İran destekli Hizbullah Hareketi, ilk defa uzun menzilli füzeleri taşıyan araçların da geçebileceği tünellerinin görüntülerini paylaşmıştı. Büyük araçlar üzerinde taşınan uzun menzilli füzelerin bulunduğu tüneller için "İmad-4" adı verildiği aktarılmıştı.

