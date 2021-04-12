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Dünya

İran, İsrail'i Natanz nükleer tesisine sabotaj düzenlemekle suçladı!

İran Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif İran'ın Natanz nükleer tesisinde Pazar günü meydana gelen sabotajdan bölgesel baş düşmanı İsrail'i sorumlu tuttuğunu ve intikamını alacağını açıkladı.

Reuters12 Nisan 2021 Pazartesi 10:03 - Güncelleme: 12 Nisan 2021 Pazartesi 10:06
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Açıklama İran devlet televizyonunda yer aldı.

İsrail devlet radyosu Kan, istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde Mossad'ın nükleer tesise siber saldırı düzenlediğini bildirmişti.

İran basınında yer alan habere göre ülkenin Atom Enerjisi Kurumu'nun (AEOI) sözcüsü Behrouz Kamalvandi elektrik dağıtım sistemindeki problemin tesiste bir soruna neden olduğunu açıkladı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Akbar Salehi, Natanz nükleer tesisinde dün meydana gelen olayın "nükleer terörizm" bağlantılı olduğunu söylemişti.

Zarif, "Siyonistler, yaptırımları kaldırma yolundaki ilerlememiz nedeniyle intikam almak istiyorlar ... buna izin vermeyeceklerini açıkça söylediler. Ancak Siyonistlerden intikamımızı alacağız" dedi.

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