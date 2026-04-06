İran İsrail'i vurdu! Hayfa'da enkaz altından cesetler çıkarılıyor

Soykırımcı İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a yönelik düzenledikleri saldırıların ardından başlayan savaş 38. gününde karşılıklı saldırılarla devam ediyor.

TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Fars Haber Ajansı, Tahran'da gece saatlerinde patlama meydana geldiğini duyurdu. Kentin doğu, batı ve güneydoğu bölgelerinde meydana gelen patlamalarla eş zamanlı hava savunma sisteminin aktif hale geldiği kaydedildi.

İsrail'in Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, Hayfa'da bir binaya isabet eden füzenin önlenememesine ilişkin başarısızlığın nedenini araştırıyor. Haberde, İsrail ordusunun hava savunma sistemlerini çalıştırmasına rağmen füzeyi önleme girişiminin başarısız kaldığı belirtildi.

İsrail'in Times of Israel gazetesinde yer alan haberde, İran'a ait balistik füzenin isabet ettiği noktada saatler süren çalışmaların ardından 2 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı belirtildi. Haberlerde, enkaz altında başka kişilerin bulunabileceği yönündeki arama çalışmalarının da sürdüğü aktarıldı.

İran'ın misillemesi sonrası İsrail'in Tel Aviv kentinde pazar boyunca sessizliğin ardından pazartesi sabah saatlerinde sirenler yeniden çaldı. Yerel basındaki haberlere göre, İran'dan ateşlenen çok başlıklı füzenin parçaları başkent Tel Aviv ve çevresindeki beş kentte 15 noktaya isabet etti. Füze parçasının isabet ettiği bazı noktalarda hasar oluşurken Petah Tikva'da bazı araçların alev aldığı görüldü. Sağlık yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Tel Aviv ve çevresini hedef alan son misillemede 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Savaş uçaklarının Tahran semalarında görülmesinin ardından, güney ve batı bölgelerinde patlamalar meydana geldi. Hava savunma sisteminin aktif hale geldiği saldırıların meydana getirdiği hasara ilişkin açıklama yapılmadı.

Fars Haber Ajansı'na göre, Baharistan Kaymakamı Abdulhamid Şerifi konuya ilişkin bilgi verdi. Şerifi, Baharistan ilçesine bağlı Kale Mir yerleşkesinde 2 konuta düzenlenen saldırıda 13 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. İranlı yetkili, enkazda arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

İŞTE ABD/İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasına giren iki insansız hava aracının (İHA) engellendiğini bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de hava savunma sistemlerince önlenen füzeden düşen şarapnel parçaları nedeniyle 1 kişinin orta derecede yaralandığı bildirildi.

ABD-İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği saldırılarda 6 çocuk hayatını kaybetti.

ABD-İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği saldırılarda Şehriyar ilçesinde 3'ü çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi.

ABD-İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'ın sivil yerleşim birimine düzenlediği saldırıda 4 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında Kum kentindeki bir yerleşim biriminin hedef alındığı bildirildi.

İsrail hava savunma sistemlerince engellenen İran'a ait bir insansız hava aracının (İHA), Suriye'nin güneyinde sivil yerleşim bölgesine düştüğü belirtildi.

01.21 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt, İran'dan atılan füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'nın özellikle ABD ve İsrail için artık eski düzene dönmeyeceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin İran'a yönelik saldırı tehditlerini sert sözlerle eleştirerek, "İran'ın altyapılarına yönelik saldırı tehdidi doğrudan bir soykırım tehdididir ve ülke nüfusunun geniş bir kesimini hedef alma niyetini ortaya koymaktadır. Bu, savaş suçundan farksızdır" dedi.

ABD basını, Türkiye, Mısır ve Pakistan'ın, savaşı durdurmak veya ateşkes sağlamak amacıyla İran'ı ABD ile müzakere masasında bir araya getirmek için çaba gösterdiğini bildirdi.

Hizbullah, İsrail ordusu hedeflerine kamikaze dronlar ve roketlerle 26 saldırı düzenlediklerini açıkladı.

23.40 İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İsmail Sekab İsfahani, İran tarafından düşürülen ABD'ye ait F-15E tipi savaş uçağının pilotunu kurtarmak için gelen ABD nakliye uçaklarına ilişkin, "Belki de bu operasyon hiçbir zaman bir 'kurtarma' olmamıştır. Sanki büyük bir senaryo çöktü." dedi.

23.06 İran'ın İsrail'in kuzeyini hedef alan misillemesinde bir füzenin Hayfa kentinde bir binaya doğrudan isabet etmesi sonucu biri ağır 4 kişinin yaralandığı bildirildi.