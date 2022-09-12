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Dünya

İran: İsrail'i vurmak için Arash-2 İHA'sını geliştirdik

İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kioumars Haydari, İsrail'in Tel Aviv ve Hayfa kentlerini vurmak üzere tasarlanmış 'Arash-2' adlı uzun menzilli insansız hava aracı geliştirdiklerini ifade etti.

IHA12 Eylül 2022 Pazartesi 16:35 - Güncelleme:
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İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kioumars Heydari, İran devlet televizyonuna dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tuğgeneral Haydari, İsrail'in Tel Aviv ve Hayfa kentlerini vurmak üzere özel olarak tasarlanan "Arash-2" adlı uzun menzilli insansız hava aracı geliştirdiklerini söyledi. İHA'ların hazır olduğunu belirten Haydari, "Biz İsrail'in Hayfa ve Tel Aviv kentlerini hedef alması için özellikle Arash-2 İHA'sını geliştirdik. Çocuk katili bu rejimi tamamen yok etmek üzerine bu İHA'lar üretildi" dedi.

Haydari, İsrail'i hedef almak için geliştirildiği belirtilen Arash-2 adlı İHA'nın Arash-1'in yeni bir versiyonu olduğunu kaydetti.

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