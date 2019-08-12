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İran: İsrail'in Basra Körfezi'ne yerleşmesi savaşa neden olabilir

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Alirıza Tengsiri, İsrail´in, ABD´nin Hürmüz Boğazı´nda kurulması öngörülen deniz koalisyonunu kapsamında bölgeye gelmesinin savaşa yol açabileceğini ileri sürdü.

  • DHA
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Tengsiri, "Siyonist İsrail rejiminin Basra Körfezi'ne gelmesi yasadışıdır, savaş ve çatışmalara neden olabilir, bundan da ABD ve İngiltere sorumludur" dedi.
 
ABD ve İngiltere´nin bölgedeki varlıklarını meşrulaştırmak için çeşitli senaryolar tasarladığını iddia eden Tengsiri,  "Amerikalılar, İran kara sularına yakın petrol tankerlerine saldırıp, sonra suçu İran´ın üzerine attı. ABD ve İngiltere, şimdi de bölgede yasadışı bir ittifak kurarak senaryolarını yürütmeye çalışıyor" diye konuştu.
 

"İSTEDİĞİMİZ ZAMAN ABD VE İNGİLİZ GEMİLERİNE ELKOYABİLİRİZ"

 
İran´ın istediği zaman ABD ve İngiltere donanmaları tarafından koruma atına alınsa bile, bölgede her gemiyi alıkoyma gücüne sahip olduğunu savunan İranlı komutan, "İran, bu bölgede daha önce ABD ve İngiliz askerlerini gözaltına aldı. Gemileri korumakla yükümlü bu askerler, koruyabilseydi kendilerini korurdu"  ifadelerini kullandı.
 
 
İranlı komutan, İran´ın kendi petrolünü ihraç edebildiği müddetçe Hürmüz Boğazı´nın güvenliğini koruyacağını söyledi.

Polisten kaçarken Taksim´deki Cumhuriyet Anıtı´na çarpıyordu!

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